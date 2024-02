Milan, Giorgio Furlani sulla lotta scudetto: “Niente male”

L’ad del Milan scherza con i giornalisti all’indomani della vittoria contro il Napoli: il dirigente si espone sulla lotta scudetto

Seconda vittoria consecutiva per il Milan che nel big match di San Siro ha superato il Napoli con il punteggio di 1-0. Ai rossoneri basta la rete di Theo Hernandez nel primo tempo, abilissimo ad eludere la difesa a tre orchestrata da Mazzarri, per conquistare tre punti pesantissimi.

In attesa della sfida della Juve contro l’Udinese in programma nel monday night che chiuderà la 24ma giornata di Serie A, il Milan è ora ad una sola lunghezza dalla Juventus seconda, con ben cinque punti recuperati ai bianconeri negli ultimi 180′.

Grande soddisfazione in casa Milan per il successo e per i risultati che stanno arrivando dopo il periodo di difficoltà. Furlani, intercettato negli uffici della Lega di Serie A, è apparso decisamente soddisfatto dell’andamento della squadra rossonera, tanto da scherzare anche con i giornalisti presenti.

A chi gli ha chiesto se il Milan debba puntare al titolo dopo il successo di ieri, Furlani ha replicato chiedendo ai colleghi un giudizio sulla gara di ieri sera a San Siro. “Come avete visto Milan-Napoli”? per poi replicare con un “Non male però” a chi gli sottolineava come i rossoneri abbiano raggiunto quota nove risultati utili consecutivi.