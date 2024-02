Milan, in arrivo una sanzione: il motivo

Il club rossonero dovrà pagare una multa a causa di un episodio sgradevole successo domenica sera a San Siro.

Milan-Napoli è sempre una partita molto sentita e ieri sera la squadra di Stefano Pioli ci teneva particolarmente a vincere. Bisognava riscattare il 2-2 in rimonta dell’andata e cercare di mettere un altro tassello per la qualificazione alla prossima Champions League. Il +13 sul quinto posto è un buon vantaggio.

Decisivo il gol di Theo Hernandez su assist illuminante di Rafael Leao, che in questi mesi sta brillando più come rifinitore che come finalizzatore. I rossoneri potevano essere molto più concreti in fase offensiva e segnare altre reti. La squadra di Walter Mazzarri ha avuto anche delle occasioni per pareggiare e conquistare un pareggio che per il Diavolo sarebbe stato un risultato deludente.

Milan-Napoli: episodio sgradevole a San Siro

Purtroppo, per il Milan la serata non ha portato solo la soddisfazione di aver ottenuto 3 punti pesanti per la classifica e anche per il morale. Infatti, ci sono stati alcuni cori discriminatori nei confronti dei napoletani. Come riportato dal Corriere dello Sport, la Curva Sud ha intonato più volte un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei tifosi del Napoli. Sicuramente arriverà una multa per il club rossonero.

Un vero peccato che delle partite di calcio diventino l’occasione per questo tipo di comportamenti. Dopo quanto successo a Mike Maignan in Udinese-Milan, con il portiere francese preso di mira con dei gesti razzisti, a maggior ragione bisognerebbe evitare qualsiasi tipo di discriminazione. Non ce n’è bisogno. Non è la prima volta che succede anche in altri stadi si sente quel tipo di coro, sarebbe ora di cambiare musica.