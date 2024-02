Milan, pronta un’offerta da 120 milioni: i dettagli

In estate potrebbe arrivare una super proposta per una delle stelle della squadra di Pioli: sarà difficile rifiutare. Qualcuno sembra destinato a partire.

Nella prossima sessione estiva del calciomercato il Milan potrebbe far partire uno o due giocatori importanti. La cessione di Sandro Tonali al Newcastle United insegna che è uno scenario che i tifosi devono aspettarsi. Se arrivano offerte particolarmente ricche, vendere è diventa un’opzione possibile.

Tra l’altro, i rossoneri hanno in organico due top player che vanno in scadenza a giugno 2026 e che sarebbe importante blindare con dei nuovi contratti: Mike Maignan e Theo Hernandez. Due trattative non semplici, perché i rispettivi agenti richiedono cifre alte per i rinnovi. Per il club è meglio evitare di portare entrambi senza firme al 2025, anno nel quale poi si potrebbero ritrovare a vendere a un prezzo più basso a causa della scadenza contrattuale più vicina.

Rafa Leao, super offerta da una big d’Europa

Un altro giocatore al centro di rumors di mercato è Rafael Leao, che non sta vivendo la sua migliore stagione ma che è comunque un grandissimo talento. In questi mesi ha totalizzato 6 gol e 9 assist in 28 partite. L’ultima rete in assoluto l’ha realizzata il 10 febbraio in Coppa Italia contro l’Atalanta, mentre in Serie A l’ultima risale persino al 23 settembre (Milan-Hellas Verona 1-0). Sta andando meglio come assistman che come finalizzatore.

Anche per lui possono arrivare delle offerte importanti a fine stagione. Secondo quanto asserito dal quotidiano La Repubblica, il Paris Saint Germain sarebbe disposto a fare un investimento da 120 milioni di euro per comprare Leao. La stessa cifra che vorrebbe sborsare per Victor Osimhen, altro nome nella lista degli obiettivi del club parigino per il dopo Mbappé. Quest’ultimo sembra aver deciso di firmare con il Real Madrid e dunque il PSG sta valutando diversi profili per rinforzare il reparto offensivo.

Nel contratto di Leao è presente una clausola di risoluzione da circa 175 milioni che può essere esercitata a luglio (stando ad alcune indiscrezioni, dal 5 al 15). In caso di futura cessione, il Milan cercherà di guadagnare più possibile. Sarà interessante vedere cosa accadrà nel caso in cui dovesse arrivare una proposta importante. L’importo sarà ovviamente condizionato da come andranno i prossimi mesi della stagione dell’ex Lille, chiamato a contribuire maggiormente in termini di gol.