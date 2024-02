Pioli, altra conferma sul futuro: “È la sua più seria destinazione”

Milan o addio? Il destino dell’attuale allenatore rossonero non è ancora deciso: intanto viene ribadito che un’altra squadra italiana lo ha in lista.

La dirigenza milanista si è stretta attorno a Stefano Pioli in questo periodo importante della stagione, caratterizzato sia da partite fondamentali sia da continue indiscrezioni che lo riguardano. Zlatan Ibrahimovic ha smentito contatti con Antonio Conte e Giorgio Furlani ha fatto intendere che l’allenatore emiliano ha chance concrete di rimanere.

Ovviamente, la conferma non è ancora scontata: dipenderà dai risultati che la squadra conseguirà nei prossimi mesi. C’è un piazzamento Champions da consolidare in Serie A e un percorso in Europa League da affrontare con l’obiettivo di andare fino in fondo. Il playoff contro il Rennes non può essere fallito.

Pioli, Milan o addio? Un’italiana lo vuole

Il contratto di Pioli scade a giugno 2025, pertanto in caso di esonero il Milan potrebbe ritrovarsi a corrispondergli una buonuscita oppure a tenerlo vincolato contrattualmente fino alla scadenza, pagandogli lo stipendio previsto. Anche se dalla dirigenza trapela che questo scenario non è ancora preso in considerazione, in realtà non mancano delle valutazioni riguardanti altri allenatori.

Oltre a profili italiani come Antonio Conte, Thiago Motta e Francesco Farioli, ci sono anche soluzioni estere che vengono valutate. Recentemente è spuntata la candidatura di Julen Lopetegui, ex allenatore di Spagna, Real Madrid e Siviglia. Attenzione anche ad eventuali sorprese, può succedere di tutto a fine stagione.

Lo stesso Pioli dovrà guardarsi attorno se il Milan non gli darà la certezza di rimanere. Secondo quanto spiegato dal quotidiano La Repubblica, il Napoli oggi rappresenta la destinazione più seria per il suo futuro. Aurelio De Laurentiis lo stima molto e lo ha messo nella lista dei potenziali sostituti di Walter Mazzarri, consapevole che il suo destino è segnato. Anche per il club azzurro tante opzioni sul tavolo e una scelta da non sbagliare, dopo aver già sbagliato assumendo Rudi Garcia per rimpiazzare Luciano Spalletti.