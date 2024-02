Theo Hernandez, big d’Europa all’assalto: in 5 lo vogliono, fissato il prezzo

Società europee molto importanti hanno messo gli occhi sul terzino francese: cosa farà il Milan in estate di fronte alle offerte?

La stagione è ancora lunga ed è presto per pensare a eventuali cessioni pesanti del club rossonero, però quella di Sandro Tonali al Newcastle United ha fatto capire qual è la linea. Se ci saranno delle proposte economiche importanti, qualcuno potrebbe lasciare Milanello. I tifosi sanno che devono aspettarselo.

Certamente tra i big della squadra di Stefano Pioli c’è Theo Hernandez, titolarissimo della fascia sinistra. Il Milan lo ha acquistato nell’estate 2019 per circa 21 milioni di euro e in questi anni il suo valore è cresciuto molto. Il suo contratto è stato rinnovato a inizio 2022 e scadrà a giugno 2026. Senza un nuovo prolungamento in questi mesi, una partenza potrebbe diventare molto probabile in estate.

Theo Hernandez nel mirino di importanti squadre europee

Secondo quanto rivelato da La Repubblica, Manchester City e Manchester United sarebbero pronti a scatenare un derby per assicurarsi Hernandez. A Pep Guardiola è sempre piaciuto molto e forse sotto la sua guida potrebbe fare un altro importante step di crescita. Anche ai Red Devils farebbe molto comodo uno come lui sulla corsia sinistra, dove oggi il titolare è Luke Shaw.

Ma oltre a City e United, ci sono pure altre big europee che osservano la situazione: Bayern Monaco, Paris Saint Germain e Real Madrid. In quest’ultimo caso si tratterebbe di un ritorno, dato che il Milan lo comprò proprio dai blancos. Carlo Ancelotti ha Alphonso Davies del Bayern come prima scelta e, se l’operazione dovesse saltare, Theo potrebbe diventare un’opzione concreta. E se andasse in porto? Allora potrebbero essere i tedeschi a fare un tentativo.

Da non sottovalutare la pista PSG, dove già gioca il fratello Lucas Hernandez. Quest’ultimo viene schierato sia centrale sia terzino sinistro, una coesistenza non è impossibile, l’abbiamo già vista nella nazionale francese. A Parigi i soldi per imbastire la trattativa non mancano. Vedremo se arriverà un’offerta in via Aldo Rossi. Valutazione? Dai 70 milioni in su.

Oltre a Theo, anche Mike Maignan e Rafael Leao sono nel mirino di importanti squadre europee. Il portiere ha a sua volta un contratto che scade nel 2026, pertanto il rinnovo sarà importante per stabilire se rimarrà o meno a Milanello. Anche nel suo caso si parla di un interesse del Bayern Monaco, che ha un Manuel Neuer dal futuro un po’ incerto. Per quanto concerne Rafa, negli ultimi giorni sono emerse più notizie che lo danno nella lista del PSG per il dopo Mbappé.