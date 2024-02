Bennacer, il Milan non basta: “È di un altro livello”

Dichiarazioni particolari quelle del calciatore, connazionale di Ismael Bennacer. Le sue parole non piaceranno ai tifosi milanisti e a tutto l’ambiente.

Ismael Bennacer è finalmente tornato parte integrante della squadra rossonera e dei suoi progetti. Dopo il longevo infortunio al ginocchio, con l’operazione che lo ha tenuto ai box per otto mesi, l’algerino è pienamente recuperato. C’è voluto sacrificio, lavoro e pazienza al giocatore, che non vedeva l’ora di tornare ad aiutare la squadra e il suo allenatore. Peccato che poco dopo il rientro sia dovuto partire per la Coppa d’Africa, ma l’Algeria non è riuscita ad andare fino in fondo.

È tornato dalla Costa d’Avorio infortunato, fatto che ha innervosito e non poco l’ambiente. Ma c’è voluto poco per riaverlo totalmente a disposizione. E finalmente contro il Napoli è ripartito titolare. La sua prestazione non è stata eccelsa. Non la solita insomma, ma è comprensibile. Bennacer ha bisogno di qualche altra settimana per tornare ai cari vecchi livelli a cui ci ha abituato.

Difficile trovare un metronomo come lui in mezzo al campo, capace di dettare tempi di gioco e di costruire trame sottili ma particolarmente efficaci. Per il Milan rappresenta un patrimonio da custodire per il presente e il futuro. Ma c’è chi pensa che Bennacer non sia un giocatore per il Diavolo.

Bennacer, il connazionale stuzzica il Milan

Ricordate Islam Slimani, celebre attaccante algerino che ha militato tra le di Sporting Lisbona, Leicester e Monaco? È un po’ sparito dai radar adesso, militando nella Jupiler Pro League, massima serie belga. Slimani è indubbiamente uno dei migliori marcatori della Nazionale Algerina e che con Bennacer ha condiviso la vittoria della Coppa d’Africa nel 2019. L’attaccante è stato intercettato dai microfoni di gianlucadimarzio.com, e ha risposto in maniera particolare ad alcune domande sul centrocampista del Milan.

Nello specifico, Slimani non ha avuto problemi ad affermare che Bennacer sarebbe perfetto per giocare in squadre come Real e City, svalutando in maniera sin troppo evidente il livello del Milan: “Conosco Ismael dal 2017 e posso dire che merita di essere dov’è. Già quando aveva 17-18 anni si notava subito che aveva tanta qualità e, senza nulla togliere al Milan che è un grandissimo club, credo che lui possa puntare ancora più in alto. Potrebbe giocare in squadroni come Manchester City, Real Madrid e Bayern Monaco”.

Slimani ha rincarato la dose, affermando che fosse stato in Bennacer avrebbe già lasciato il Milan: “Il Milan credo sia positivo per lui ma io sarei già andato via. In Premier League! L’infortunio che ha subito la scorsa primavera lo ha frenato. Prima veniva considerato come uno dei migliori centrocampisti al mondo ma sono sicuro che tornerà ancora più forte”.