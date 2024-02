Chi è l’arbitro di Milan-Rennes: esordio assoluto con i rossoneri

Svelato l’arbitro del match di Europa League di giovedì sera tra Milan e Rennes. Il fischietto è al primo incrocio europeo con i rossoneri.

Si avvicina sempre più l’impegno di coppa per il Milan. Giovedì sera i rossoneri ospiteranno l’insidioso Rennes, squadra francese avversaria nei playoff di Europa League.

La UEFA qualche minuto fa ha annunciato le designazioni arbitrali per le varie partite di questo turno. Milan-Rennes sarà diretta dal signor Nikola Dabanovic, fischietto di nazionalità montenegrina. L’arbitro sarà coadiuvato dai guardalinee connazionali Vladan Todorovic e Srdan Jovanovic. Quarto uomo della sfida sarà Milos Boskovic, mentre lo sloveno Nejc Kajtazovic è l’addetto alla sala VAR.

Prima volta assoluta per il Milan con Dabanovic, che però lo scorso anno è stato chiamato a dirigere Lazio, Roma e Fiorentina nelle competizioni europee. Avendo diretto solo tre partite in Europa League finora, Dabanovic non ha precedenti neanche con il Rennes. Sarà dunque curioso vedere come il fischietto classe ’81 terrà il polso della situazione a San Siro.