Cifra folle per l’attaccante: così per il Milan è impossibile

Si mette male per il Milan nella corsa all’attaccante. Le richieste del club sono folli. Ne parla la Gazzetta dello Sport, rivelando dettagli cruciali.

Si parla da mesi del possibile e presunto rinnovo di contratto di Olivier Giroud col Milan. Il bomber francese potrebbe prolungare di un altro anno il suo contratto. Non c’è certezza in tal senso, ma è risaputo quanto il club e il giocatore siano legati da un legame di riconoscenza reciproca molto forte. Si è parlato soprattutto di MLS come ipotesi per il futuro di Oli, ma come detto è ancora tutto da decidere.

Lui intanto continua a segnare e a dare il suo grande contributo, essendo andato in doppia cifra anche in questa stagione, nonostante i 37 anni. Ma a prescindere dalla permanenza di Giroud, è noto che il Milan voglia riservarsi un grande colpo in attacco in estate. Serve un nuovo titolare, data proprio l’età del francese, giovane e dall’enorme fiuto del gol.

I nomi che vengono accostati al Milan nelle ultime settimane sono tantissimi e tutti molto prestigiosi. Da Zirkzee del Bologna a Jonathan David del Lille; per passare a Benjamin Sesko del Lipsia. Giocatori di grande talento e il cui costo del cartellino è certamente elevato. Ma per uno di questi le richieste sono giunte alle stelle di recente. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Milan, 70 milioni è troppo

Il Milan ha forse un favorito per l’attacco tra i tre profili sopra citati. Non può che essere Joshua Zirkzee, l’olandese del Bologna che conosce benissimo la Serie A e che si sta affermando come rivelazione assoluta della stagione in corso. L’ex Bayern Monaco vanta numeri da urlo, e sotto la gestione di Thiago Motta è stato messo in grado di esprimere tutto il suo potenziale. Sino a quest’anno, di Zirkzee avevamo potuto osservare solo qualche lampo, ma adesso le sue prestazioni sono un crescendo continuo.

Il Milan lo tiene seriamente d’occhio e pare aver preso già informazioni su di lui con l’entourage. Si pensava che potessero bastare circa 40 milioni di euro per aggiudicarselo, la stessa cifra della clausola rescissoria valida per il Bayern Monaco. Ma così non è, almeno secondo quanto afferma la Gazzetta dello Sport. Il Bologna pare assolutamente intenzionato a chiedere qualcosa come 70 milioni di euro in estate per privarsi del gioiellino olandese, sicuro che migliorerà ancora nel corso di questi mesi.

Per il Milan è davvero difficile pensare ad un tale investimento per un solo giocatore, nonostante le enormi doti. Se così fosse, anche in caso di cessione di lusso sul mercato, il club rossonero non affonderebbe il colpo.