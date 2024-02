Dal Milan al calcio a 7: torna in campo dopo tre anni, è ufficiale

Torna in campo finalmente dopo tre anni di silenzio e di zero apparizioni. Il Milan rivede il suo ex calciatore in questa veste.

Ci sono calciatori che non se la sentono proprio si abbandonare il loro sport preferito, la loro vita tra campi, palloni e gol. Come Zlatan Ibrahimovic, che ha fatto davvero fatica ad appendere gli scarpini al chiodo lo scorso giugno, dovendosi però arrendere all’età (42 anni compiuti) e ai infortuni.

Altri professionisti invece non hanno l’ambizione di restare in campo per così tanto tempo. Anzi, ci sono giocatori che poco dopo superati i 30 anni decidono di uscire dai ranghi, un po’ per loro volere o un po’ per mancanza di chance importanti ed alternative serie.

Quest’ultimo è il caso di un difensore centrale che è passato anche dal Milan qualche anno fa. Un centrale di alto livello all’epoca ma che purtroppo non è riuscito a dare continuità alle sue prestazioni. Dopo aver lasciato i rossoneri ha avuto un’altra esperienza in Italia prima di sparire completamente dai radar. Adesso però tornerà in campo, ma non è il solito.

L’ex Milan torna a giocare, ma nel calcio a 7!

Stiamo parlando del difensore argentino Mateo Musacchio. Il difensore ex Milan aveva fatto perdere le proprie tracce dal 2021, ovvero dopo la fine della negativa esperienza alla Lazio. Per questo motivo il calciatore è stato quasi costretto a ritirarsi dal calcio che conta, non trovando evidentemente occasioni per rilanciarsi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MM (@mateomusacchio)

A soli 33 anni di età Musacchio ritornerà in campo, ma in un ambito piuttosto diverso dalla Serie A o dalla Liga spagnola. L’argentino debutterà presto nella King’s League, la competizione di calcio a 7 ideata da Gerard Piqué nella quale hanno già partecipato tantissmi ex giocatori, fra cui anche Shevchenko.

Musacchio è stato ingaggiato dalla Kunisports, ovvero la squadra di calcio a 7 capitanata da Sergio Aguero, altro grande fuoriclasse del calcio internazionale che ha dovuto lasciare il mondo del pallone anzitempo per motivi di salute. L’ex rossonero ha già esordito nel torneo che si disputa a Barcellona, con tornei di apertura e clausura sullo stile del calcio sudamericano.

I tifosi del Milan non hanno grandi ricordi di Musacchio, acquistato nel 2017 dal duo Fassone-Mirabelli come nuovo perno della difesa, per 18 milioni di euro dal Villarreal. In maglia rossonera rimarrà fino al 2021, collezionando 75 presenze e due reti, ma senza convincere mai appieno tifosi e allenatori.