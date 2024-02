Giroud rivela tutto: “Mi hanno fatto un’offerta”

Olivier Giroud parla del prossimo match di Europa League contro i francesi del Rennes e si lancia anche in una vera rivelazione.

Si avvicina il ritorno in Europa del Milan, che giovedì sera debutterà ai playoff di Europa League. Dopo il terzo posto deludente nella fase a gironi di Champions, la squadra di Stefano Pioli se la vedrà contro l’insidioso Rennes. Uno scontro diretto tra andata e ritorno che vale per l’accesso ai sedicesimi di finale della competizione Uefa.

La squadra bretone, che ha cambiato allenatore in corso affidandosi a Julien Stephane, è al settimo posto della Ligue 1. Sta risalendo pian piano la china e si prepara a dare del filo da torcere al Milan, a partire dalla gara di andata di giovedì a San Siro.

Oggi, proprio in vista del match contro il Rennes, ha parlato Olivier Giroud. Simbolo del calcio francese e per questo motivo subito interpellato da uno dei quotidiani nazionali, Ouest-France. Queste le parole del centravanti rossonero: “Sarà bello tornare in Francia, inoltre il Rennes mi riporta alla mente bei ricordi personali. Poi c’è Joël Thibault, mia guida spirituale che è un grande tifoso del Rennes. Non gli parlerò prima della gara”.

Giroud ha anche svelato che è stato cercato in passato dalla squadra bretone: “Ho sempre avuto tanta stima per il Rennes e per il presidente Pinault, a Londra eravamo anche vicini di casa e le nostre mogli andavano d’accordo. Ho anche ricevuto un’offerta da parte loro in passato, mi fa piacere affrontarli”.

Infine una battuta sul futuro: “Tornare in Francia? Amo il mio paese e la Bretagna in particolare, ma non rientra nei miei piani”. In carriera il 9 del Milan ha affrontato 6 volte in gare ufficiali il Rennes, con un bilancio di 5 vittorie e una sconfitta, con una rete decisiva segnata da Giroud nella Champions League del 2020-2021.