Leao come Ibra: “Rafa ha perso sicurezza, ma resta risolutivo”

Si torna a parlare di Rafa Leao, che non riesce più a segnare. Il portoghese continua ad essere decisivo, senza, però, metterla dentro

Parlare di un problema Rafa Leao appare forse un po’ esagerato, ma dal portoghese ci si aspettava certamente numeri migliori al 13 febbraio. Oggi, dopo 28 gare giocate, con oltre 2100 minuti, l’ex Lille non è andato oltre sei realizzazioni, tre in Serie A, uno in Champions League e due in Coppa Italia.

La rete in campionato manca addirittura dallo scorso 23 settembre, troppo per un giocatore dalla classe di Rafa Leao. E’ pur vero, però, che in questo periodo il portoghese è stato comunque decisivo, con diversi passaggi chiave, tanto che gli assist sono ben nove.

La partita contro il Napoli è un po’ la sintesi della sua stagione: passaggio delizioso per il gol di Theo Hernandez e gol sbagliato, sfiorando il palo alla sinistra di Gollini, ma per Fabio Capello non c’è da preoccuparsi: “Il Leao di oggi è questo: un fantastico rifinitore e un attaccante bloccato psicologicamente quando deve calciare in porta – afferma l’ex allenatore del Milan ai microfoni de La Gazzetta dello Sport -. Direi che è solo questione di testa, anche perché sulle capacità c’è poco da discutere. A me sembra che, in questa stagione, Leao abbia perso sicurezza quando va al tiro, un classico per l’attaccante che non è in fiducia. Cerca poco la porta perché pensa troppo prima di tirare e… sbaglia, come in quella azione che avrebbe potuto dare il 2-0 al Milan col Napoli”.

Milan, Capelli: “Pioli dovrà esser bravo a toccar le corde giuste”

Ma Fabio Capello è uno di quelli che sta dalla parte di Rafa Leao. L’ex allenatore del Milan crede nelle qualità del portoghese:”Certi passaggi, come quello per Hernandez, li fai solo se hai grande visione di gioco e Leao ce l’ha. In questo momento sembra quasi divertirsi di più a cercare il suggerimento per i compagni, e per il Milan può andare bene così: resta un giocatore risolutivo anche se non segna“.

Arriva così il paragone con Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese prima di diventare un bomber infallibile faticava terribilmente a trovare la via della rete. E’ stato proprio con Fabio Capello che è nato un nuovo Ibra: “Gli cambiai la postura quando calciava – afferma l’ex tecnico -, aveva il 46 di piede e un modo di appoggiarlo che non era funzionale al modo in cui tirava. A Ibra i mezzi fisici non mancavano come Leao. Rafa è un giocatore di livello internazionale. Pioli dovrà esser bravo a toccare le corde giuste, ma non mi preoccuperei se continua a dare palloni come quello dell’altra sera…”