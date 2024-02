Milan, accordo raggiunto: giocherà con Messi

Accordo raggiunto tra il club dell’argentino e il giocatore, pronto a volare a Miami, negli Stati Uniti per una nuova avventura

Non ci sarà il Milan nel suo futuro, almeno nell’immediato. Il calciatore, finito da tempo sul taccuino di Geoffrey Moncada, giocherà con Lionel Messi.

L’Inter di Miami e l’Argentinos Juniors, come riporta Fabrizio Romano, hanno siglato l’accordo per Federico Redendo, dopo l’intesa verbale della settimana scorsa. Un affare che permetterà al club sudamericano di incassare una cifra di otto milioni. Sarebbe stata siglata, inoltre, una clausola, che permetterà all’Argentinos di incassare il 15% della futura rivendita del calciatore.

Il figlio di Fernando Redondo, dunque, potrà giocare insieme a Lionel Messi e non ci sarà il Milan nel suo futuro, almeno nell’immediato. Federico era uno degli osservati speciali dal Diavolo, uno dei tantissimi giovani che compare sul taccuino di Geoffrey Moncada.

Anche a gennaio il suo nome è stato accostato ai rossoneri dopo l’addio di Rade Krunic, volato in Turchia per vestire la maglia del Fenerbahce, e l’infortunio di Tommaso Pobega, che non rientrerà prima di aprile. L’acquisto del polivalente Filippo Terracciano e il ritorno a pieno regime di Ismael Bennacer, hanno portato il Milan a non intervenire sul mercato, nonostante Pioli avesse pubblicamente richiesto un nuovo centrocampista.

Milan, colpo a centrocampo: il punto della situazione

La stagione del Milan si chiuderà così con Tiijani Reijnders, Ruben Loftus-Cheek, Yacine Adli, Ismael Bennacer e Yunus Musah.

In estate è molto probabile che Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani decidano di mettere le mani su un nuovo centrocampista. In cima alla lista continua ad esserci il nome di Ouedraogo dello Schalke 04, per il quale bisogna battere la concorrenza di Juve, Napoli, Inter, Lipsia e soprattutto Bayern Monaco, ma attenzione anche ad altri profili. Guardando in Italia, ad esempio, interessa Ricci del Torino.

Chissà che con Urbano Cairo non ci sia un filo diretto per mettere in piedi diversi affare sull’asse Torino-Milano: d’altronde non è un segreto che al Diavolo piace tantissimo Alessandro Buongiorno che può essere il rinforzo per la difesa di Stefano Pioli, anche se la sua valutazione, da oltre 40 milioni, appare esagerata. Attenzione, però, ad altri nomi sul piatto. Ai Granata piacciono, infatti, i rossoneri Matteo Gabbia e Tommaso Pobega. Il centrocampista di scuola rossonera è un pallino di Ivan Juric