Milan, cosa fare per salvare la stagione (e la panchina): il doppio obiettivo di Pioli

Terzo posto e Champions League consolidata: ma come può il Milan salvare la stagione? Pioli può provare con un doppio traguardo

Siamo nella prima parte di febbraio e il Milan ha già consolidato il terzo posto in classifica. Con l’Inter troppo lontana per rientrare nella lotta Scudetto e le eliminazioni in Coppa Italia e Champions, ci si chiede come si può provare a rendere questo finale più elettrizzante e salvare l’intera stagione.

I numeri del Milan dell’ultimo mese sono molto positivi: sette vittorie nelle ultime nove partite e 52 punti in classiifca sono dati che non si possono snobbare. Così come è inaccettabile che la squadra rossonera sia fuori dalla lotta Scudetto già da fine 2023 e l’uscita troppo in anticipo dalla Coppa Italia. Diverso, invece, il discorso Champions League: in un girone con Newcastle, Borussia Dortmund e Psg uscire è possibile, ma il rammarico per degli episodi negativi (come il rigore sbagliato di Giroud contro i tedeschi a San Siro) che avrebbero potuto cambiare le sorti del girone c’è e non si può cancellare. Come può fare quindi Pioli a salvare la stagione? Forse non si può, ma il tecnico può almeno provare a salvare la sua panchina. E per farlo può fissarsi un doppio obiettivo da raggiungere.

Record di punti ed Europa League

Il Milan giocherà giovedì il primo round dello spareggio di Europa League contro il Rennes a San Siro e domenica, con soli due giorni di riposo, tornerà in campo per sfidare il Monza. Un’occasione per Pioli per dimostrare che la sua squadra può sopportare fisicamente e anche mentalmente il doppio impegno, una delle tante critiche che gli sono state rivolte in questa stagione.

Una settimana chiave per il possibile raggiungimento del doppio obiettivo che il Milan deve fissarsi per rendere più interessante queto finale e, per Pioli, giocarsi le sue carte per mantenere la panchina. Il primo riguarda ovviamente l’Europa League: vincere una competizione europea non è mai semplice né scontato, ma i rossoneri sono (per rosa) una delle migliori squadre del torneo e deve quindi avere l’ambizione di poter arrivare fino in fondo. Le uniche vere minacce sono il Liverpool e il Bayer Leverkusen.

Per quanto riguarda, invece, il campionato di Serie A, l’obiettivo potrebbe essere quello di superare il record di punti (88). Alla fine del torneo mancano 14 giornate, e quindi un totale di 42 punti a disposizione. Il Milan in questo mese ha dimostrato di essere nettamente superiore a tutte le altre, anche senza esprimere un gioco brillante e con una fase difensiva che lascia a desiderare. Ecco perché il traguardo è fattibile, e se nel frattempo si riuscisse a vincere anche un derby dopo cinque sconfitte consecutive (12 gol subiti e 1 fatto) non sarebbe una cattiva idea.