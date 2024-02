Milan, emergenza in difesa: c’è un nuovo stop

Il Milan rischia di dover fare i conti con una nuova emergenza in difesa. Dopo lo stop d Davide Calabria, ecco un altro guaio per Stefano Pioli

Dopo la vittoria contro il Napoli, il Milan è tornato a lavorare in vista della sfida contro il Rennes. Una sfida da vincere per dare un senso alla stagione.

Contro i francesi, per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, Stefano Pioli rischia di dover fare i conti con l’ennesima emergenza in difesa. Domenica, infatti, si è fermato Davide Calabria, out per un edema muscolare a carico del breve adduttore di sinistra. Non ci sarà certamente e al suo posto è pronto a giocare Alessandro Florenzi, che contro gli azzurri di Walter Mazzarri ha fatto davvero bene.

Ma il capitano non è l’unico stop di San Siro. Anche Simon Kjaer, infatti, ha dovuto lasciare il campo contro il Napoli per qualche guaio muscolare. Gli esami a cui si è sottoposto non hanno evidenziato nulla di grave, ma la sua presenza, contro il Rennes, come riporta La Gazzetta dello Sport, è in dubbio.

Milan, out il danese? Ecco chi gioca

Senza il danese, il Milan rischia di dover fare i conti con l’ennesima emergenza difensiva. Pensare di poter vedere Malick Thiaw titolare al fianco di Matteo Gabbia appare davvero complicato, ecco perché si candida Theo Hernandez a giocare al centro, con l’inserimento di Filippo Terracciano sull’esterno.

Il forfait di Simon Kjaer non è ancora certo, ma nelle prossime ore ne sapremo di più. L’allenamento di oggi potrebbe già dare delle indicazioni importanti in merito. Ricordiamo che Jan-Carlo Simic non è stato inserito in lista A e non può far parte di quella B.

Per il resto della formazione non appaio esserci dubbi. Stefano Pioli, infatti, è pronto ad affidarsi alla solita squadra. Il turnover, verosimilmente, verrà adottato domenica a Monza. Così a centrocampo ci sarà certamente l’impiego di Tiijani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek. Da capire chi sarà il giocatore che affiancherà l’olandese in mediana. Ismael Bennacer potrebbe subentrare nella ripresa se non dovesse recuperare al 100%, lasciando posto ad Yacine Adli. Musah in questo momento, infatti appare più indietro nelle gerarchie.

In attacco, chiaramente, spazio ai soliti Christian Pulisic, Olivier Giroud e Rafa Leao, con Luka Jovic, Noah Okafor e Samuel Chukwueze pronti a subentrare.