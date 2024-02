Milan, svolta in panchina: la decisione su Pioli e Conte

Le ultime notizie relative alla panchina del Milan: i tifosi continuano a sognare Antonio Conte, ma Stefano Pioli guadagna terreno

Il momento del Milan non può che essere considerato positivo. Il 2024 della squadra di Stefano Pioli è davvero buono, tanto che in Serie A si è sempre vinto, a parte il pareggio contro il Bologna.

I rossoneri hanno dunque rialzato la testa, intraprendendo di fatto un cammino da grande squadra. Un cammino, che però, non sta bastando per agganciare l’Inter, che corre ancora più veloce. La Juventus, invece, si è fermata ed è lì davvero ad un passo.

Da dopodomani sarà Europa League e il Milan dovrà dare segnali importanti anche in campo internazionale. I rossoneri non possono nascondersi e battere il Rennes è un dovere per provare a conquistare il trofeo. Alzare al cielo la coppa permetterebbe a Pioli di avere grandi possibilità di strappare la conferma per la prossima stagione.

Il tecnico di Parma, d’altronde, ci crede e non ha mai mollato la panchina del Diavolo. Gli ultimi risultati dimostrano che la squadra è totalmente con lui e dall’alto sono arrivare conferme importanti, che hanno permesso a Pioli di lavorare con maggiore serenità. Ieri è stata la volta di Paolo Scaroni, a “Radio Anch’io Sport” su Rai Radio 1: “Mutuo le parole sia di Furlani che di Ibrahimovic: noi abbiamo fiducia totale su Pioli e i risultati ce la stanno rafforzando questa fiducia”. Parole del presidente, dunque, che fanno seguito a quelle dello svedese e dell’Amministratore Delegato rossonero. Parole, che di fatto, come scrive Tuttosport, dimostrano che dalle parti di Casa Milan qualcosa ultimamente si inizia a percepire diversamente.

Milan, futuro Pioli e Conte: il punto della situazione

Prima si dava per certo l’addio di Pioli al termine della stagione. Ora non è più così. La sua conferma non è sicuramente scontata, ma Thiago Motta, Farioli, Conte e tutti gli allenatori che sono stati accostati al Diavolo sono un po’ più lontani.

Pioli ha evidentemente la possibilità di tenersi la panchina, ma deve vincere e convincere. La squadra è dalla sua parte e questo non è certo poco.

I tifosi continuano a sognare Antonio Conte. E’ stato il nome più chiacchierato delle scorse settimane e c’è chi ha dato addirittura l’affare per chiuso. Oggi Tuttosport scrive di un Conte che apre al Napoli. I no a De Laurentiis non erano stati certo definitivi e ora potrebbe trovare la porta aperta. D’altronde oggi Stefano Pioli è un po’ più vicino al Milan e forse Conte si è stancato di aspettare il Diavolo.