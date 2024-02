Niente Milan: il Bayern lo prende subito

Il giornalista ha fatto sapere che il Bayern Monaco è seriamente interessato al profilo. Sempre più difficile per il Milan pensare di aggiudicarselo in estate.

Il Milan si appresta forse a vivere un periodo di forte cambiamento. La stagione non completamente soddisfacente sta conducendo il club tutto a serie valutazioni. L’eliminazione dalla Champions League e dalla Coppa Italia, l’andamento altalenante in campionato e un’identità di gioco non più definita hanno chiaramente aperto alcune incognite per il futuro della squadra rossonera.

Inevitabilmente la posizione di Stefano Pioli è stata messa in dubbio. A fomentare lo scetticismo sull’operato dell’allenatore emiliano ci sono stati gli infortuni, un’aggravante bella pesante. La domanda che adesso tutti spongono è se Pioli rimarrà o meno alla guida del Milan a giugno, considerando che il suo contratto è valido per un altro anno (2025) e guadagna attualmente 4 milioni di euro a stagione.

C’è da dire che in questo 2024 il Milan ha cominciato molto bene. 5 vittorie e un pareggio, per un rendimento, almeno sotto il punto di vista del risultato, più che positivo. Pioli sta cercando assai probabilmente di riconquistare la fiducia di tutti con le unghia e con i denti, ma non sarà così semplice. Pare il club abbia cominciato a valutare diversi profili di allenatore che possano prendere il suo posto a giugno. Su uno di questi è però piombato forte il Bayern Monaco.

Milan, niente da fare: di nuovo in Bundesliga

Sono quelli di Thiago Motta e Antonio Conte i nomi più in voga attualmente per la panchina del Milan, anche se quello del secondo, il salentino, pare aver perso un po’ di quota nel recente periodo. Il club rossonero desidera per il suo vicino futuro un allenatore competente e dal grande carisma per guidare la squadra al successo, e non sta guardando soltanto a profili italiani. Soprattutto il nome di Julen Lopetegui ha animato l’ambiente milanista nelle ultime ore, anche se non riscaldando particolarmente l’animo dei tifosi. Ma non soltanto.

Da tempo, c’è anche Oliver Glasner tra i papabili per prendere il posto di Stefano Pioli sulla panchina rossonera. Addirittura, l’austriaco sarebbe stato cercato timidamente dal Milan prima del nuovo anno, salvo poi riconfermare la fiducia all’emiliano ex Lazio. Glasner non è però mai sceso dalla lista dei candidati allenatore rossonero, ma dalla Germania filtra una novità cruciale e decisiva.

L’allenatore, che ha vinto l’Europa League alla guida del Francoforte, sarebbe stato messo nel mirino dal Bayern Monaco per il post Tuchel. Il tecnico tedesco non sta affatto soddisfacendo le aspettative dei bavaresi e sarebbe prossimo all’esonero. Glasner, secondo il giornalista Marcel Moeller, è il primo candidato a subentrare a Tuchel. Resistono anche i nomi di Flick, per un clamoroso ritorno, e quello di Joachim Low.

Come detto, l’austriaco Glasner è il nome più caldo per una scelta immediata.