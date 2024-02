No al Psg: c’è un’altra squadra su Leao

Dalla Spagna filtrano novità cruciali su Rafael Leao. La big europea l’ha messo nel mirino. Non solo PSG dunque sul portoghese. Questa meta gli è più gradita.

Con netto anticipo si è cominciato a trattare il futuro di Rafael Leao, l’assoluta stella del Milan che ad ogni stagione fa parlare di sé, in un mix di complimenti e critiche che da sempre lo accompagnano. Per la squadra di Stefano Pioli, il portoghese rappresenta un patrimonio inestimabile. In questa stagione si sta rivelando meno incisivo di quella scorsa, ma il suo sul campo lo fa sempre.

Leao è così. Se non segna fa assist, se non fa assist crea sempre qualche pericolo in zona offensiva. Certo, un calciatore del suo calibro dovrebbe portare a casa numeri con continuità, e per questo è molto criticato soprattutto nell’ultimo periodo. Ma il Milan, i tifosi e l’allenatore sanno bene che Leao è un imprescindibile. Quasi impossibile fare a meno di lui.

Eppure, come accennato, si parla già del suo futuro e in particolare del suo possibile addio al Milan in estate. Un’ipotesi fomentata dalle recenti voci dell’interesse del Paris Saint Germain. I parigini sono a caccia del sostituto di Mbappé, e Leao sarebbe il prescelto per rimpiazzarlo. Al Khelaifi è pronto ad un’offerta a tre cifre al club rossonero, ma non è l’unico club a fargli la corte. Dalla Spagna arrivano novità decisive.

Leao, no alla Psg: preferisce un’altra destinazione

Il noto portale SPORT fa sapere che il Barcellona ha messo nel mirino Rafael Leao, convinto che si tratti del miglior innesto offensivo per portare velocità sula fascia sinistra. Ricordiamo che l’interesse dei blaugrana per il portoghese risale a tempo fa, quando era in stallo il suo rinnovo di contratto col Milan. Il Barcellona ci aveva fatto più che un pensierino, ma poi Leao ha rinnovato sino al 2028 grazie al gran lavoro di Maldini e Furlani.

Adesso, i blaugrana sono pronti a tornare all’attacco come riferisce SPORT. Chiaramente, il Presidente Laporta deve fare i conti con la clausola rescissoria vigente su Leao, e superiore ai 150 milioni di euro. Impossibile, data la situazione economica, che il Barcellona si spinga così oltre. Ma SPORT non esclude che possa riuscire a mettere sul piatto una cifra modesta. La sottolineatura più importante della fonte fa riferimento al fatto che Leao è riluttante nei confronti del PSG, in quanto non gradirebbe tornare in Ligue 1, dove ha già vestito la maglia del Lille.

Il portoghese, in caso di partenza, preferirebbe la Spagna o l’Inghilterra. E in tal senso l’interesse del Barcellona potrebbe portare a dei risvolti concreti. Minaccia seria per il Milan dunque.