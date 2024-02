Pioli così può tenersi la panchina: “Se ci riesce è da confermare assolutamente”

Ancora chance di riconferma per Stefano Pioli. Il tecnico del Milan potrebbe riuscire a onorare tutto il contratto in questo modo.

All’interno dell’ambiente Milan, quando si parla di progetto futuro del club rossonero, i pareri si dividono in due tronconi: c’è chi è sicuro che la squadra debba cambiare guida tecnica per cominciare un nuovo percorso. Ma c’è anche chi darebbe ancora fiducia a Stefano Pioli.

In molti pensano che Pioli si meriterebbe di restare almeno fino alla naturale scadenza del suo contratto, ovvero il 30 giugno 2025. Il tecnico emiliano ha tracciato una rotta positiva in questa fase della stagione, fatta di vittorie magari non brillantissime ma comunque continue e capaci di riportare ottimismo nel gruppo.

In particolare il raggiungimento di un obiettivo stagionale sarebbe il miglior viatico per la permanenza di Pioli al Milan anche per la stagione che verrà. Lo ha detto a chiare lettere il giornalista Paolo Condò, che sembra tra coloro maggiormente impressionati da come l’allenatore rossonero abbia riportato serenità e compattezza nel club.

Pioli da confermare in un caso

Condò, come sempre ospite fisso come opinionista su Sky Sport, ha parlato positivamente del lavoro di Stefano Pioli nelle ultime settimane. Non a caso il Milan ha ottenuto 23 punti in 9 incontri, restando imbattuto in campionato dalla sconfitta sfortunata di Bergamo a dicembre.

Secondo il parere del giornalista, la vittoria possibile dell’Europa League sarebbe un traguardo prestigioso per il Milan, e soprattutto consentirebbe al tecnico rossonero di guadagnarsi la riconferma: “Mi sta piacendo il Milan, ultimamente ha fatto tanti punti. Ora deve confermarsi in Europa League. Secondo me questa coppa è come una seconda Champions League, per prestigio e per le squadre ostiche da affrontare. Se Pioli dovesse vincerla andrebbe confermato anche per la prossima stagione, assolutamente”.

Dunque la grande chance di riconfermarsi per Pioli passa dal cammino europeo. Se la Champions si è interrotta bruscamente, con il terzo posto nella fase a gironi, ora il Milan potrà provarci in Europa League a partire dal doppio playoff con il Rennes. I rossoneri, nomi e numeri alla mano, sono tra le maggiori candidate ad arrivare fino in fondo, ma occhio alla presenza di top club come Roma, Liverpool, Bayer Leverkusen, Sporting e tanti altri avversari insidiosi.