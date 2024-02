Sorpresa a Milanello: torna in gruppo cinque mesi dopo

Il Milan ritrova uno dei suoi calciatori dopo mesi di stop. Un rientro che potrebbe anche fare comodo nel corso della stagione.

Pian piano il Milan sta provando a ritrovare tutti i suoi effettivi dopo l’ecatombe di infortuni degli scorsi mesi. Certo, non sarà facile, visto che anche domenica sera contro il Napoli si è fermato un altro titolare, ovvero capitan Davide Calabria per un risentimento muscolare all’adduttore.

Negli scorsi giorni però è giunta la notizia del ritorno all’allenamento standard per uno dei lungodegenti, ovvero il tedesco Malick Thiaw. L’ex Schalke finalmente sembra essersi lasciato alle spalle la lesione muscolare. Il suo rientro è il primo di una serie di recuperi che riguardano il reparto difensivo.

Infatti la notizia sorprendente di oggi è che Stefano Pioli ha ritrovato in gruppo, nell’allenamento del lunedì a Milanello, anche un altro difensore centrale. Un recupero che potrebbe risultare molto utile in vista dei prossimi appuntamenti, almeno finché l’emergenza difensiva non sarà del tutto dimenticata.

Torna dopo l’intervento alla caviglia: vuole rendersi utile

Stiamo parlando di Mattia Caldara, calciatore classe ’94 che era ai box per via di un intervento alla caviglia subito a metà settembre. Dunque cinque mesi dopo l’inizio della sua degenza, il centrale ex Atalanta torna a disposizione di mister Pioli. Un po’ una sorpresa, visto che non si era più parlato di Caldara in tempi recenti, visto che l’attenzione era tutta sui recuperi dei vari Thiaw, Tomori e Kalulu.

Infatti Caldara non è considerato un titolare o quanto meno un difensore utile alla causa del Milan in campionato. Pioli lo aveva inserito nella lista Uefa per la fase a gironi di Champions League, poiché uno dei pochi italiani della rosa. Ma con gli arrivi a gennaio di Gabbia e Terracciano si è risolta anche questa esigenza, dunque il centrale bergamasco non sarà a disposizione per l’Europa League dai playoff in avanti.

Chissà se il Milan però lo prenderà in considerazione almeno per la panchina nelle prossime gare di campionato, visto che ad oggi gli unici centrali di ruolo a disposizione sono il tandem Kjaer-Gabbia ed il giovane Simic, dunque la coperta appare ancora piuttosto corta. Inoltre sul mercato di gennaio è mancato il colpo in difesa che inizialmente veniva considerato sicuro e necessario.

Caldara, che oggi ha svolto l’allenamento regolare con i compagni, non gioca una partita ufficiale dal 22 aprile 2023. Quando militava in prestito allo Spezia e entrò nel finale del match contro la Sampdoria per difendere il pareggio.