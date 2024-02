“Ti auguro di…”, il discorso di Furlani alla premiazione di Pioli oggi

Trapelano le parole di Furlani e Pioli in occasione del riconoscimento all’allenatore per l’importante traguardo raggiunto sulla panchina rossonera.

Oggi pomeriggio Stefano Pioli è stato premiato per le 100 vittorie conseguite da tecnico del Milan. A Milanello presenti Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada, Antonio D’Ottavio e Zlatan Ibrahimovic.

L’amministratore delegato ha consegnato una medaglia al mister e ha tenuto un discorso. Come rivelato da Carlo Pellegatti sul suo canale ufficiale YouTube, Furlani ha ricordato di aver iniziato a tifare Milan quando c’era Arrigo Sacchi, che Pioli contro il Napoli ha raggiunto a quota 220 panchine in rossonero. Furlani poi gli augurato altri 100 successi sempre con il Diavolo.

Successivamente ha parlato l’allenatore, spiegando che se è arrivato a un traguardo così importante deve ringraziare i suoi giocatori per la loro dedizione, la loro attenzione, la loro determinazione e il loro spirito di sacrificio. Pioli si è augurato di vincere altre 100 partite con il Milan. Oltre alla medaglia, ha ricevuto pure una maglia autografata.

Confermato il clima positivo presente nell’ambiente di Milanello, a dispetto dei rumors che danno l’attuale tecnico come sicuro partente. Le chance che non si verifichino cambiamenti per la prossima stagione sono concreti. Ovviamente, bisognerà vedere i risultati dei prossimi mesi per capire cosa succederà.