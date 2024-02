Addio annunciato: il Milan può riprovarci

Il Milan nella sessione estiva di calciomercato può riprovare per un vecchio obiettivo: il calciatore è pronto a dire addio al suo attuale club

Il Milan si è ripreso ed ha ora nel mirino il secondo posto attualmente occupato dalla Juventus. il periodo buio sembra ormai alle spalle, la dirigenza ha resistito nel tenere Pioli in panchina ed i risultati stanno dando ragione al tecnico parmigiano.

Anche gli infortuni in fase di risoluzione con l’emergenza parzialmente rientrata ha aiutato i rossoneri che sono reduci dalla vittoria contro il Napoli, la seconda consecutiva con 13 punti raccolti nelle ultime cinque. Di questo passo la qualificazione alla prossima Champions League è più che blindata e davvero i rossoneri possono sopravanzare la Juve.

Tutt’altro discorso, invece, per la lotta scudetto; l’Inter capolista dista otto lunghezze ed ha una gara in meno e sembra anche solo fantascienza provare ad aggredire i nerazzurri che peraltro vanno come un treno. Ecco perché, con la speranza del titolo ridotta al lumicino, la dirigenza del club di via Aldo Rossi già lavora su come rinforzare la squadra in vista della prossima stagione, quando l’obiettivo sarà proprio conquistare la seconda stella.

Milan, in estate si proverà per Mir: l’attaccante lascia il Siviglia

Si scandaglia il mercato per anticipare le rivali e portare a casa i rinforzi utili da mettere a disposizione di Stefano Pioli o, più verosimilmente, del nuovo tecnico che ne prenderà il posto. Ed il mirino si è spostato in Spagna, nella Liga dove c’è un pallino della dirigenza rossonera.

Si tratta di Rafa Mir, attaccante spagnolo in forza al Siviglia in grado di giocare sia come esterno d’attacco destro che sinistro. Già nella sessione invernale sembrava dovesse andare al Valencia, con il trasferimento saltato negli ultimi giorni per le condizioni cambiate dal “pipistrelli”. Il classe ’97, quindi, concluderà la stagione in Andalusia ma poi sembra certo il suo addio.

E non è un mistero che il Milan segua l’evolversi della sua situazione, considerato il gradimento nei confronti del calciatore. Anche Osasuna, Alavés e Maiorca hanno mostrato interesse per l’attaccante ma non si tratta certo di una concorrenza in grado di spaventare i rossoneri.

Mir, peraltro, potrebbe decidere di lasciare la Liga e tentare una nuova avventura in un altro campionato con il Milan che gli darebbe la possibilità di giocare in Champions League. In questa stagione Mir ha disputato 15 gare di Liga con appena due gol all’attivo, per una media di una rete ogni 191′. Sono invece due gli spezzoni in questa edizione della Champions, per un totale di 36′ totali senza timbrare il cartellino.