Cardinale a Milano: non solo Rennes, ecco tutti gli appuntamenti

Arriva la notizia della presenza certa di Gerry Cardinale allo stadio per la partita di Europa League, debutto dei rossoneri nella coppa.

Grande attesa e curiosità sull’esordio del Milan in Europa League. Dopo il terzo posto nel girone di Champions, i rossoneri hanno la chance di riprendere la corsa europea in questa seconda competizione, forse meno prestigiosa della coppa tanto ambita ma comunque intrigante e con ottime probabilità di arrivare tra le prime.

Il Rennes sarà l’avversario in vista dei playoff, il turno aggiuntivo che vede il duello tra le squadre scese dalla Champions e le seconde in classifica della fase a gironi di Europa League. Quella di domani a San Siro sarà la sfida d’andata, assolutamente da non snobbare per gli uomini di Pioli, che hanno voglia di andare avanti e puntare forte su questa coppa.

San Siro accoglierà con grande entusiasmo la sfida di giovedì alle ore 21, un duello tutto rossonero (sono i colori sociali anche del Rennes) a cui assisterà dal vivo tutto lo stato maggiore del Milan. Anche il patron Gerry Cardinale è segnalato come presenza certa in tribuna, visto che il manager statunitense ha in programma uno sbarco a Milano nelle prossime ore.

Cardinale a Milano: tutti gli impegni del patron rossonero

L’intenzione di Cardinale è di continuare la tradizione di presenza a San Siro nelle partite di coppa, appuntamenti ai quali la proprietà RedBird tiene particolarmente per una questione di visibilità internazionale. Il presidente del fondo statunitense era infatti già allo stadio per le sfide interne contro Newcastle, PSG e Borussia Dortmund nei gironi di Champions League.

La presenza contro il Rennes è stata confermata oggi dalla Gazzetta dello Sport e probabilmente sarà uno dei pretesti per Cardinale per passare qualche giorno in Italia. Oltre a fare da spettatore illustre giovedì sera, il tycoon dovrebbe avere in programma qualche incontro di aggiornamento. In primis sulla questione stadio di proprietà, che proprio in questi giorni sta entrando nel vivo.

L’iter burocratico per lo stadio a San Donato Milanese sta proseguendo grazie al lavoro del sindaco Francesco Squeri. A breve Cardinale si confronterà con gli uomini designati a realizzare il progetto e capire quali siano i punti chiave e le incongruenze per accelerare lo sblocco della variante urbanistica.

Non da escludere che Cardinale possa aggiornarsi anche con i propri dirigenti sulla questione tecnico-sportiva del Milan. Ovvero sul futuro della panchina e il destino di mister Pioli, che passerà anche dall’avventura in Europa League.