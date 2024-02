Clamoroso in diretta: “Pioli è già stato contattato”

Arriva l’indiscrezione: Stefano Pioli avrebbe già ricevuto la chiamata di un club di prima fascia, almeno secondo queste voci.

Si parla sempre più insistentemente di un cambio in panchina in casa Milan al termine della stagione. Nonostante i risultati recenti siano molto positivi, il club rossonero sembra intenzionato a reperire un altro allenatore che prenda il posto di Stefano Pioli.

Sia come mozione popolare, sia come pensiero della dirigenza, il Milan dovrebbe cambiare guida tecnica per incominciare un nuovo ciclo. Si fanno i nomi di tecnici come Conte, Thiago Motta o Lopetegui in vista della prossima stagione, anche se ogni decisione è rimandata al termine di questo campionato ancora molto lungo ed intenso.

Ma cosa sarà di mister Pioli qualora la sua avventura al Milan finisse anzitempo? Sembra proprio che anche il tecnico emiliano avrà le sue nuove opportunità di panchina. Infatti è giunta un’indiscrezione piuttosto veritiera secondo cui l’allenatore rossonero avrebbe già preso contatti con un altro club, tra l’altro rivale del suo Milan.

L’ex calciatore è sicuro: dialoghi tra Pioli ed i rivali del Milan

A svelare questo retroscena è stato un ex attaccante di Serie A. Ovvero Emanuele Calaiò, ai tempi bomber di diverse squadre anche importanti. Interpellato da Canale 21, ha rivelato di essere a conoscenza di dialoghi andati in scena tra Pioli ed il Napoli, altra squadra alla ricerca di un nuovo tecnico per la prossima stagione.

“Mi sono giunte voci che Stefano Pioli è stato contattato da De Laurentiis, ora bisogna capire se saranno solo sondaggi oppure no. Il Napoli potrebbe puntare su un allenatore navigato, che ha allenato già grandi piazze, come Conte o Pioli stesso. Oppure provare con un progetto a lungo termine con un tecnico giovane, come Italiano, Dionisi, Motta, Palladino, Farioli”.

Già qualche giorno fa il nome di Pioli era stato accostato al Napoli, visto che a De Laurentiis è un profilo che piace. Un tecnico di provincia che è riuscito a calarsi perfettamente in una realtà da big come Milano e l’ha portata a vincere nuovamente. Ma si tratta di una delle opzioni in una lista di nomi papabili che il Napoli sta valutando già in queste settimane.

Calaiò ha poi proseguito: “Non mi dispiacerebbe Pioli per il Napoli, ma preferirei un allenatore innovativo, che usi un modulo in base alle letture dei momenti di gioco e degli avversari. Conte invece è uno che lavora su tutti gli aspetti, vuole avere il controllo totale. Al Milan avrebbe carta bianca, al Napoli non credo…”