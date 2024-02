Dalla Spagna: il dimissionario per la panchina del Milan, opzione possibile

La stampa spagnola ha lanciato una nuova candidatura per il dopo-Pioli. Un altro allenatore che cambierà sicuramente squadra.

Il Milan è concentrato su questa importante e intensa fase della stagione, visto che i rossoneri sono attesi da impegni chiave tra campionato e coppa. Da una parte c’è la volontà di prendersi il secondo posto in classifica di Serie A, approfittando dello stop della Juventus. Dall’altra l’intenzione di superare il Rennes e proseguire il cammino in Europa League.

Solo al termine della stagione, con gli obiettivi prefissati raggiunti o meno, la dirigenza Milan deciderà il destino della panchina. Ovvero se proseguire fino al 2025 con Stefano Pioli, che dunque avrebbe ancora un anno di contratto, oppure se cambiare guida tecnica ed affidarsi ad un nuovo profilo.

Il mercato allenatori già impazza nel reperire un nome ideale e consono al progetto RedBird. Il sogno sembra essere Antonio Conte, profilo sponsorizzato anche da Zlatan Ibrahimovic. Ma sul taccuino vi sono anche nomi più intriganti come Thiago Motta o Julen Lopetegui, entrambi liberi da vincoli in estate.

Ma dalla Spagna arriva una candidatura nuova di zecca. Un altro tecnico, ormai dimissionario, si potrebbe candidare come futuro allenatore del Milan, visto che come detto sarà senza contratto a partire da giugno prossimo.

Spunta la pazza idea Xavi. E porta con sé un suo pupillo

Secondo il portale El gol digital, il Milan sarebbe interessato alla posizione di Xavi Hernandez, attuale tecnico del Barcellona. L’ex centrocampista campione del mondo ha già ufficializzato la fine della sua avventura come allenatore dei catalani, nonostante il suo legame storico con la società spagnola.

Dunque Xavi si libererà dal club a fine stagione e potrebbe diventare uno dei papabili per il dopo-Pioli al Milan. Un profilo che sicuramente intrigherebbe la proprietà RedBird, sia per la storia calcistica di Xavi, sia per il tipo di gioco tecnico e qualitativo che fa parte della sua filosofia.

Oltre a questa indiscrezione, il portale iberico segnala che Xavi avrebbe già una prima richiesta di mercato per il suo prossimo club. Il tecnico catalano vorrebbe con sé un centrocampista che sta facendo grandi cose in Liga: ovvero Aleix Garcia, capitano del Girona rivelazione del campionato.

A Xavi piace particolarmente questo mediano brevilineo, tutto qualità e tecnica di base, capace a giocare con imprevedibilità il pallone senza disdegnare inserimenti in area di rigore. Aleix Garcia, classe ’97, ha girato tanto in Europa prima di trovare la sua dimensione: cresciuto nel Villarreal, è passato anche per Manchester City, Mouscoron e Dinamo Bucarest prima di esplodere a Girona. Il Milan potrebbe essere la destinazione finale di una carriera in ascesa, proprio con l’aiuto di Xavi.