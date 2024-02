Ha cambiato agente, ora è tutto più semplice per l’addio: il Milan fa cassa

Come rivelato dal giornalista di mercato, il giocatore ha cambiato agente. Un fatto che favorisce l’addio al Milan a titolo definitivo. I dettagli.

Il Milan guarda già al futuro tra possibile cambio in panchina, acquisti e cessioni. È certo che in vista della prossima stagione sono previste migliorie, soprattutto nella rosa rossonera. Pronosticati in netto anticipo gli arrivi di un nuovo attaccante e di un nuovo centrocampista, e per fare mercato in entrata il club punta certamente ai ricavi. L’accesso alla Champions League e il percorso in Europa League, se lungo, potranno garantire al Milan ottimi guadagni da reinvestire.

Si parla ormai da giorni anche di una possibile cessione di lusso per finanziare la campagna acquisti estiva. I nomi di Leao e Maignan sono al centro delle discussioni in tal senso, con i tifosi che avvertono una certa preoccupazione. Ma non soltanto. Se tutto andrà secondo i piani, il Milan potrà incassare una notevole cifra anche dai possibili riscatti dei giocatori in prestito. Due in particolare.

Uno è Charles De Ketelaere, la stellina belga, delusione al Milan ed enorme rivelazione all’Atalanta. L’ex Brugge ha trovato il riscatto sperato sotto l’ala di Gian Piero Gasperini. Forse un rimpianto per i rossoneri, ma quantomeno il Diavolo è pronto ad assicurarsi una notevole cifra dal riscatto del giocatore da parte della Dea. I nerazzurri, è probabile che lo facciano, dovranno sborsare 22 milioni di euro, più 2 di bonus, in caso esercitassero il diritto su De Ketelaere.

Ma non soltanto l’ex Brugge.

Milan, dal Bologna l’altro tesoretto

Un’altra notevole cifra dai prestiti il Milan potrebbe ottenerla da Alexis Saelemaekers, l’altro belga di proprietà dei rossoneri ma al Bologna questa stagione. Per l’ex Anderlecht è stato fissato un diritto di riscatto pari a 10 milioni di euro più bonus. Senza togliere che il Bologna ha sborsato mezzo milione per il prestito oneroso. Alexis sta facendo benissimo in Emilia Romagna, essendo diventato un titolarissimo di Thiago Motta.

Il Bologna sembra pronto a riscattarlo. C’è stata inoltre una svolta nelle ultime ore che potrebbe essere ancora più decisiva. Saelemaekers ha cambiato agente, e si è affidato a Gordon Stipic, lo stesso manager dell’ex Hakan Calhanoglu. A riportare la notizia è il giornalista Nicolò Schira, che fa capire in un certo qual modo che il cambio procuratore potrà essere decisivo nel futuro del giocatore, in particolare nella sua permanenza a titolo definitivo al Bologna.

Non ci resta che attendere i prossimi mesi per avere la conferma.