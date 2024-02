Milan e Newcastle si sfidano ancora: in ballo un colpo a zero

Duello tra Milan e Newcastle anche in estate. Sia i rossoneri che gli inglesi andranno a caccia di questo colpo a parametro zero.

Negli ultimi anni il cammino del Milan e quello del Newcastle si sono incrociati molto spesso. Come ad esempio nell’ultima fase a gironi di Champions League, in cui rossoneri e britannici si sono sfidati, restando entrambi a bocca asciutta per quanto riguarda il passaggio del turno.

Ma anche in chiave calciomercato i destini di queste due società appaiono accomunati. Come per esempio nel caso della trattativa per Sven Botman, difensore olandese seguito per mesi dal Milan nel 2022, ma poi ingaggiato dal Newcastle per circa 35 milioni di euro dopo i troppi tentennamenti rossoneri.

Oppure nella vicenda Sandro Tonali, che ha lasciato Milanello nonostante l’amore per i colori rossoneri, tentato dalla super-offerta dei Magpies della scorsa estate. L’ex numero 8 milanista ha scelto la Premier League dopo l’offerta da 70 milioni di euro circa e gli 8 milioni netti a stagione di ingaggio.

Un altro scontro di mercato sull’asse Milano-Newcastle potrebbe scatenarsi in estate o poco prima. Stavolta nel mirino di entrambi i club sarebbe finito un difensore che si svincolerà con ogni probabilità a fine stagione.

Milan o Premier: le due opzioni per il difensore svincolato

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Milan e Newcastle sarebbero le due opzioni più concrete per il difensore inglese Lloyd Kelly. Ovvero il centrale in forza al Bournemouth che andrà in scadenza di contratto a giugno prossimo ed è pronto a cambiare maglia a parametro zero.

Lo stopper 25enne è finito da tempo nel mirino dei rossoneri, che stanno cercando occasioni low-cost ma di prospettiva per arricchire il pacchetto dei centrali. Dopo aver bypassato la sessione invernale, il Milan potrebbe investire su Kelly, che come detto arriverebbe a costo zero e comporrebbe con Tomori un tandem tutto inglese in difesa.

Occhio però al Newcastle ed alle squadre britanniche. Infatti Kelly non ha mai nascosto il desiderio di giocare un giorno in un top club della Premier League dopo l’esperienza in provincia al Bournemouth. La ricca società bianconera, guidata dal fondo saudita PIF, potrebbe essere la grande occasione per il classe ’98, anche se il Newcastle non sta vivendo una grande stagione (è attualmente settimo, a -11 dalla zona Champions).

Duello in vista per questo colpo a costo zero. Kelly deciderà nelle prossime settimane dove proseguire la carriera, con il Milan che mantiene alta la fiducia sull’obiettivo. In alternativa piace un altro inglese futuro svincolato: Tosin Adarabioyo, in scadenza con il Fulham.