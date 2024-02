Milan, ennesima emergenza difesa: Thiaw subito nella mischia?

Il Milan senza dubbio è ancora in emergenza in difesa, per via delle tante assenze e dei problemi di chi sta rientrando in gruppo.

Una delle migliori notizie in casa Milan delle scorse settimane è il progressivo recupero atletico e muscolare di Malick Thiaw. Il difensore centrale tedesco si era infortunato contro il Borussia Dortmund lo scorso 28 novembre, vittima di una lesione al bicipite femorale.

Ma l’emergenza in difesa, nonostante questa notizia confortante, non si è affatto placata. Infatti domani sera il Milan sarà costretto ad affrontare il Rennes con gli uomini contati nella retroguardia, in particolare per gli ultimi problemi occorsi a due titolari, entrambi con ogni probabilità fuori dai giochi.

Davide Calabria si è fermato per un edema agli adduttori durante Milan-Napoli di domenica scorsa. Il capitano salterà sicuramente le prossime due partite e le condizioni verranno aggiornate la prossima settimana. Simon Kjaer è uscito malconcio dall’ultima sfida di campionato e dopo aver accusato un lieve fastidio muscolare ha deciso di non forzare e non prendere parte agli ultimi allenamenti in gruppo.

Le tre opzioni di Pioli per la difesa anti-Rennes

Thiaw potrebbe essere la soluzione per questa ennesima ecatombe? Possibile ma difficile, visto che come scrive il Corriere dello Sport il centrale sarà convocato per la sfida al Rennes ma senza avere i 90 minuti sulle gambe. Possibile che il tedesco possa entrare a gara in corso e ritrovare il campo dopo due mesi e mezzo di stop forzato.

La soluzione più accreditata ad oggi riguarda l’ennesimo cambio di ruolo di Theo Hernandez. Il match-winner di Milan-Napoli potrebbe nuovamente scalare come centrale di difesa accanto a Matteo Gabbia, lasciando invece terreno fertile a sinistra per il debutto europeo dal 1′ di Filippo Terracciano, una delle novità della lista UEFA dei rossoneri. Mentre Alessandro Florenzi per forza di cose sostituirà Calabria a destra.

Non è da escludere l’opzione di un recupero in extremis di Kjaer, che oggi verrà valutato nella rifinitura a Milanello. Il danese potrebbe anche stringere i denti, ma Pioli sa bene di non poter rischiare troppo con il classe ’89, che per età e per infortuni passati è muscolarmente molto fragile.

A tutti questi dubbi lo stesso mister Pioli darà presumibilmente una risposta nella conferenza stampa pre-partita, che andrà in scena a Milanello intorno alle ore 14:30, alla presenza anche di Matteo Gabbia.