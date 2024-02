Nome clamoroso per il post Leao: “Uno dei migliori talenti in assoluto”

Un giocatore della Serie A per l’eventuale sostituzione di Leao: arriva una proposta a sorpresa durante una diretta.

La permanenza di Rafael Leao al Milan a fine stagione non è affatto certa. Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno, ovviamente. Abbiamo già visto con Sandro Tonali che non esistono incedibili, di fronte a delle cifre altissime è difficile rifiutare.

Nel contratto del portoghese è presente una clausola di risoluzione da 175 milioni di euro, ma obiettivamente oggi nessun club spenderebbe tale cifra. La stagione del numero 10 rossonero è al di sotto delle aspettative. Anche se si sta confermando un buon assist-man, a livello di gol ha decisamente deluso. Non segna in Serie A da settembre e in generale ha totalizzato solo 6 reti nelle 28 presenze stagionali. Ha ancora diverse partite per migliorare il bottino e far aumentare la sua quotazione di mercato, vedremo se ci riuscirà.

Milan, nome nuovo per sostituire Leao

In questi giorni si è parlato di alcune società che starebbero valutando la possibilità di investire su Leao nel prossimo calciomercato estivo. Una è il Paris Saint Germain, che perderà Kylian Mbappé e vuole mettere a segno un colpo importante in attacco. Un altro profilo della Serie A seguito dal PSG è Victor Osimhen, che rispetto a Rafa è un attaccante. I soldi non mancano a Parigi, vedremo che scelte verranno fatte. Non mancano poi sondaggi da squadre della Premier League, mentre in Spagna hanno scritto dell’interesse del Barcellona, che però deve fare i conti con una situazione finanziaria che non dovrebbe permettere grandi investimenti senza fare delle cessioni onerose.

In caso di cessione di Leao, il Milan dovrà prendere un sostituto all’altezza. Emiliano Viviano in un intervento a TV Play ha consigliato di puntare su Federico Chiesa: “Gli ultimi due anni sono stati assolutamente sotto livello, ma per me è uno dei migliori talenti in assoluto del calcio italiano. Fossi il Milan, va via Leao e prendo Chiesa“.

L’ex Fiorentina ha un contratto che scade a giugno 2025, pertanto senza rinnovo è destinato a lasciare la Juventus nel prossimo calciomercato estivo. Piace tantissimo a Stefano Pioli, che lo ha già allenato alla Fiorentina. Al momento non c’è nulla, si tratta solo di un’idea di Viviano. Se non dovesse prolungare con il club bianconero, potrebbe diventare un’interessante occasione. Chiaramente, non mancheranno società concorrenti da affrontare. Vedremo se si svilupperà qualcosa di reale in estate.