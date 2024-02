ML – Milan-Rennes, Kjaer e Thiaw in gruppo. Si rivede Kalulu

Alla vigilia di Milan-Rennes allenamento di rifinitura per i rossoneri: in gruppo tornano Kjaer e Thiaw, si rivede Kalulu

Il Milan sfiderà a San Siro domani il Rennes nell’andata dei sedicesimi di Europa League. I rossoneri stanno svolgendo la rifinitura al centro sportivo di Milanello. Nei 15′ aperti alla stampa subito una buona notizia per Stefano Pioli e, di concerto, per tutti i tifosi rossoneri.

Simon Kjaer è presente sul campo ma ha svolto allenamento personalizzato per una prima parte per poi aggregarsi al gruppo. Il difensore danese, nella gara contro il Napoli, aveva accusato un fastidio e negli scorsi giorni è stato monitorato con attenzione dallo staff medico.

La sua presenza di sicuro lascia intendere come possa essere convocato da Pioli in vista della gara di domani e magari anche scendere in campo accanto a Gabbia. Personalizzato sul campo, invece, per Kalulu che si rivede dopo l’infortunio subìto a Napoli.

Il francese, fermo dallo scorso ottobre, è stato operato al tendine del retto femorale sinistro e si è rivisto a quasi quattro mesi dal ko. In gruppo, invece, il tedesco Thiaw, con l’emergenza difensiva – soprattutto al centro – che è ormai rientrata.

A Milanello si è rivisto anche Chukwueze, reduce dalla Coppa d’Africa con la sua Nigeria. Non si è allenato l’estero ex Villarreal e quindi sembra davvero improbabile una sua convocazione per la gara di domani.