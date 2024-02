Offerta del Bayern: per il Milan una buona e una cattiva notizia

La prossima mossa del Bayern Monaco potrebbe essere una brutta notizia per il Milan, che però allo stesso tempo può risollevarsi.

Il Bayern Monaco è senza dubbio una delle società più solide, ricche e prestigiose d’Europa. Spesso non viene citato tra i top club internazionali, ma ha sempre dimostrato di essere leader in Germania ed anche nelle competizioni continentali.

Ecco perché anche sul mercato è un vero e proprio pericolo. Lo sanno bene squadre come Napoli e Juventus, visto che negli ultimi anni sono state saccheggiate dal Bayern, che ha strappato rispettivamente due grandi difensori come Kim Min-Jae e Matthis De Ligt. La forza finanziaria e l’appeal del club bavarese è un ostacolo per molti.

Il Milan rischia di essere un’altra vittima delle mosse del Bayern in vista della prossima estate, visto che il club rossonero già condivide diversi obiettivi futuri con la squadra tedesca. Proprio l’ultima news di mercato in arrivo dalla Germania potrebbe essere da una parte una cattiva e dall’altra una buona notizia per la squadra di Pioli. Vediamo perché.

Bayern, strappato l’attaccante alla concorrenza. Ma lascia ‘libero’ l’altro obiettivo

Il Bayern Monaco, secondo l’indiscrezione lanciata dal giornalista Christian Falk della BILD, avrebbe deciso di puntare forte su Serhou Guirassy, la punta rivelazione dello Stoccarda. Il calciatore franco-guineano è da tempo nel mirino dei bavaresi, ma piaceva molto anche al Milan, che ha anche sondato il terreno con il suo club nella sessione di gennaio.

L’intenzione della squadra di Thomas Tuchel è quella di anticipare la concorrenza e versare il prima possibile i 20 milioni di euro di clausola rescissoria per strappare il sì di Guirassy. Il bomber classe ’96 dovrà però decidere se accettare o meno, visto che andrebbe a giocare in un club dove è presente Harry Kane, un fuoriclasse che sarà titolare fisso del Bayern anche nelle prossime stagioni.

Se dovesse effettivamente andare in porto l’operazione Guirassy per l’attacco, il Bayern mollerebbe di conseguenza l’opzione che vanta su Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna ma in passato sotto contratto con i tedeschi. Va ricordato come il Bayern può riacquistare il giovane talento olandese spendendo una cifra sui 40 milioni di euro.

Una notizia cattiva ed una buona per il Milan: se l’obiettivo Guirassy potrebbe ritenersi sfumato, proprio per l’accelerazione della squadra di Monaco, dall’altra avrebbe una forte concorrente in meno su Zirkzee. Ovvero l’attaccante più in voga della Serie A e per il quale i rossoneri potrebbero fare follie nel 2024.