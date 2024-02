Sinner-Van de Zandschulp, streaming e diretta tv: dove vedere il match dell’Atp di Rotterdam

L’attesa è finita. Finalmente Jannik Sinner torna in campo dopo il trionfo all’Australian Open. Tutte le indicazioni su dove vedere il debutto all’Atp di Rotterdam contro Van de Zandschulp

Tra un allenamento e l’altro a Montecarlo e Rotterdam, Jannik Sinner avrà certamente continuato a seguire i match del suo Milan. E’ stato un inizio di 2024 decisamente positivo per entrambi. L’azzurro, tifosissimo rossonero, ha trionfato all’Australian Open, conquistando il suo primo titolo Slam in carriera. Il Milan, invece, è in serie positiva in campionato da 9 partite e si appresta a esordire nella fase a eliminazione diretta di Europa League contro il Rennes.

Di certo, a Milanello, stasera ci sarà anche chi non si perderà il match d’esordio di Sinner all’Atp di Rotterdam contro il tennista di casa, Botic Van de Zandschulp. La partita è in programma alle 19.30 come primo incontro della sessione serale e precede il big match di giornata tra Rublev e Auger Aliassime.

Sinner è la prima testa di serie dell’Atp di Rotterdam, posizione ottenuta grazie al forfait anticipato di Daniil Medvedev. Proprio l’assenza del russo potrebbe permettere a Jannik di raggiungere un ulteriore grande traguardo. Vincendo il torneo, infatti, l’azzurro conquisterebbe, da lunedì prossimo, la terza posizione nel ranking Atp, diventando il tennista italiano con la posizione più alta di sempre nella classifica mondiale.

Sinner, dove vedere l’esordio a Rotterdam

Un esordio con un precedente beneaugurante quello di Sinner con Van de Zandschulp. Quest’ultimo, infatti, è stato anche il primo avversario affrontato da Jannik all’Australian Open. Un mese fa, l’azzurro si è imposto a Melbourne in tre set, avviando la cavalcata vincente conclusa con l’esito che tutti conosciamo.

L’attesa è davvero alle stelle per rivedere Sinner in campo. A riguardo, per gli appassionati, c’è una novità importante. Da quest’anno, infatti, non ci sarà più la possibilità di seguire gratuitamente, in chiaro, le partite degli Atp 500 e 250 su Supertennis.

Sky Sport, infatti, si è aggiudicata i diritti in esclusiva di tutti i tornei della stagione (deteneva già quelli dei Masters Mille e Wimbledon) che saranno trasmessi sui canali del pacchetto Sport con l’opzione aggiuntiva di Sky Sport Plus, ovvero una finestra interattiva che si apre con il tasto verde sul canale 203 Sky Sport Tennis, sulla quale sarà possibile accedere alla visione di più partite in contemporanea.

Sinner-Van de Zandschulp sarà dunque visibile in diretta tv, non prima delle 19.30, su Sky Sport Tennis . Gli abbonati a Sky potranno seguirla in streaming anche su SkyGo, selezionando il canale citato. Diretta streaming anche per gli abbonati al pacchetto Sport di Now Tv. Gli highlights in chiaro della partita saranno disponibili dalla tarda serata, sul canale Youtube TennisTv.