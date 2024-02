Un maestro d’eccezione per mister Abate: lezione speciale in Inghilterra (FOTO)

Lezione speciale in Inghilterra per Ignazio Abate: per l’allenatore della Primavera del Milan un maestro d’eccezione

Le voci sul possibile esonero di Stefano Pioli sono ormai acqua passata. Grazie ad una serie di risultati positivi l’allenatore è riuscito a mantenere la panchina almeno fino al termine della stagione. A fine maggio poi le valutazioni complessive con la società, che saranno inevitabilmente influenzate dal percorso di questi ultimi mesi fra campionato (con obiettivo secondo posto e record di punti) ed Europa League.

Quando fra novembre e dicembre si parlava di un possibile esonero di Pioli, il nome più gettonato per raccoglierne l’eredità era quello di Ignazio Abate, autore finora di un lavoro eccezionale con la Primavera del Milan. Grazie al suo impegno, e alla qualità dei ragazzi acquistati dagli scout e cresciuti nel vivaio, ha garantito alla prima squadra tanti giocatori nella fase più delicata della stagione a causa dei tantissimi infortuni. Da Bartesaghi a Simic, da Camarda a Simic, da Jimenez a Zeroli: tutti hanno fatto il loro debutto. Per Abate, orgoglioso e soddisfatto di quanto accaduto, poi le cose si sono fatte più complicate in campionato anche a causa di queste assenze, ma il suo impatto resta estremamente positivo. Si prospetta un futuro roseo per lui, magari anche dalla prossima stagione con un’esperienza in una prima squadra. Intanto lui continua a studiare e ad aggiornarsi: lo ha fatto anche di recente in Inghilterra con una lezione tenuta da uno speciale maestro.

Abate a lezione da De Zerbi

Abate è stato a Brighton in questi giorni per partecipare ad un corso tenuto da Roberto De Zerbi, uno dei migliori allenatori al mondo e fonte di ispirazione di tantissimi giovani tecnici. Ignazio è uno di questi e lo ha seguito in questo corso di aggiornamento e ne avrà tratto sicuramente grande beneficio.

Ignazio Abate a lezione da Roberto De Zerbi. #SempreMilan pic.twitter.com/3qPq5xARGf — Pasquale La Ragione (@pasqlaragione) February 13, 2024

L’ex terzino sta continuando il suo percorso estremamente positivo con i ragazzi rossoneri ma il suo obiettivo è quello di fare presto lo step con una prima squadra. Probabilmente per lui ci sarà già un’opportunità il prossimo giugno. Il suo lavoro con la Primavera del Milan non è di certo passato inosservato e per questo è già sotto l’attenta osservazione di diversi club. Partirà forse dalla Serie B con diverse panchine che si libereranno presto. Uno step di crescita importante per Abate che sembra avere le qualità per fare una carriera di ottimo livello. Da un certo punto di vista la conferma di Pioli è stata anche un bene per lui: avrebbe sicuramente colto l’opportunità che gli sarebbe stato offerta ma ci sarebbero stati grandissimi rischi. Invece per fortuna ha potuto continuare il suo lavoro con la Primavera che lo sta sempre più preparando per il salto. Che è ormai vicinissimo.