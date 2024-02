Dragusin, l’agente conferma tutto: “Il Milan era interessato, ma…”

Il difensore rumeno era una concreta idea di mercato del club rossonero: il suo procuratore è tornato a parlare di come sono andate le cose.

Non è un segreto che il Milan volesse fare un investimento in difesa a gennaio. Tra i profili della Serie A c’erano due nomi in cima alla lista di Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani: Radu Dragusin e Alessandro Buongiorno.

Il centrale ex Juventus è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Tottenham l’11 gennaio, dopo che il Genoa ha accettato un’offerta irrinunciabile: 25 milioni di euro più 6 di bonus. Un totale di 31 milioni che la società rossonera non aveva messo in preventivo di spendere, pur apprezzando moltissimo il 22enne nazionale rumeno. Invece gli Spurs hanno deciso di fare uno sforzo economico importante e hanno battuto anche la concorrenza del Napoli e del Bayern Monaco.

Dragusin al Tottenham dopo l’interessamento del Milan: parla il procuratore

Florin Manea, agente di Dragusin, ha rilasciato un’intervista a Radio Crc e ha parlato del mancato trasferimento al Napoli, che sembrava in pole position a un certo punto: “De Laurentiis era pronto a concludere l’operazione, era lì con l’offerta, era quasi alla pari con le altre. Non si è trattato di una questione di soldi, altrimenti Radu sarebbe andato al Bayern Monaco, che ha fatto la proposta più ricca. Ha sentito che andare al Tottenham fosse la decisione corretta da prendere“.

Manea ha confermato che pure il Milan si era fatto avanti per il suo assistito: “Anche i rossoneri si erano interessati. Essendo attaccato ai tifosi del Genoa, per lui era un po’ difficile accettare un’altra squadra in Italia, però non potevi dire no a Milan e Napoli. Senza offerte estere, forse saremmo andati in un club estero“.

La Premier League è stata la destinazione preferita da Dragusin, che ha scelto di sposare il progetto del Tottenham per fare un passo avanti importante nella sua carriera. Ha dato precedenza agli Spurs rispetto al Bayern, convinto che sarebbe stata l’opzione migliore per lui. Per il Milan è stato complicato potersi inserire e spuntarla, non solo per un fattore economico.

Certamente il rumeno sarebbe stato un ottimo rinforzo per Stefano Pioli, che ha poi sperato nell’ingaggio di Buongiorno per migliorare una retroguardia falcidiata dagli infortuni. Anche in questo caso non si è riusciti a condurre in porto l’operazione. Il Torino non voleva vendere e comunque Urbano Cairo valuta il suo giocatore 35-40 milioni, troppi soldi rispetto al budget che era stato stanziato per il mercato invernale rossonero.