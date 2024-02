Highlights Milan-Rennes, la sintesi del match di Europa League (VIDEO)

Milan-Rennes, la cronaca con gli highlights del match di Europa League disputato giovedì 15 febbraio a San Siro

Tutto esaurito a San Siro per Milan-Rennes, match che segna il ritorno dei rossoneri in Europa League a tre anni di distanza dall’ultima edizione disputata. Oltre 7mila i tifosi francesi presenti nel terzo anello con altri mischiati tra quelli rossoneri.

Ottimo inizio del Milan che sfiora subito il vantaggio in due occasioni. Al 7′, Leao si libera in velocità di Doué e conclude in porta appena entrato in area. Il tiro di Rafa, deviato da un difensore, si infrange sulla traversa con Mandanda battuto. Tre minuti dopo, Loftus Cheek sfonda sulla destra e serve Musah che manca la deviazione dall’area piccola.

Il Milan mantiene costantemente il possesso palla e Maignan non si vede fino al 24′ nell’unica occasione per il Rennes. Se la procura Bourigeaud che sfiora il palo con un tiro a giro dal limite. Pericolo scampato per i rossoneri che, al 32′, sbloccano il match. Splendida l’incornata all’angolino di Loftus Cheek, imbeccato dal cross di Florenzi. Mandanda non può nulla e Milan avanti con merito, 1-0.

Nella parte finale del primo tempo, rossoneri sempre in controllo della partita e Rennes che torna a concludere con Doué. Facile la parata di Maignan e squadre al riposo dopo un solo minuto di recupero.

Inizio di ripresa fantastico per il Milan. Al 47′, Kjaer devia di spalla-schiena un cross da calcio d’angolo, Mandanda compie un miracolo ma non può nulla su Loftus Cheek che schiaccia in rete di testa a porta vuota. Raddoppio per il Milan e San Siro in festa.

Un’altra esultanza arriva poco dopo. Merito dell’asse Leao-Hernandez. Ennesima combinazione tra i due, tacco di Rafa e assist di Theo che chiude la triangolazione con il portoghese, il quale apre il piatto e batte ancora Mandanda per il 3-0 al 53′.

Il triplo vantaggio acquieta il Milan. Escono lo stesso Leao (nulla di serio per Rafa) e Kjaer, sostituiti da Okafor e Thiaw che torna in campo dopo due mesi e mezzo dall’infortunio con il Borussia Dortmund in Champions. Il ritmo del Milan cala e il Rennes prova ad accorciare. Buon impatto per Gouiri che impensierisce in più di occasione la difesa rossonera con Maignan comunque sempre pronto in respinta.

Al 73′, il Milan sfiora il poker. Progressione di Pulisic, tiro respinto da Mandanda e Okafor che conclude a porta vuota. Provvidenziale il salvataggio di Matusiwa sulla linea. Nel finale, altra occasione rossonera con Bennacer che sfiora l’incrocio dei pali con una punizione dal limite.

