Milan, addio al centrocampista: è tutto finito

Il Milan già lavora in vista della prossima stagione: un obiettivo dei rossoneri può sfumare definitivamente, la scelta è stata fatta

Centrocampisti giovani e di qualità. Il Milan, nella zona nevralgica del campo, si è sempre affidata a campioni o potenziali tali in grado di far girare la squadra con grande naturalezza. Senza scomodare Andrea Pirlo, di certo il massimo esponente negli ultimi 20 anni, i rossoneri negli ultimi anni hanno potuto contare con talenti come Sandro Tonali ma anche Bennacer e Reijnders attualmente nella rosa rossonera.

In passato, però, la dirigenza rossonera aveva nel mirino un altro grande obiettivo per la mediana. Un talento cresciuto nel Real Madrid e con un passato nell’Arsenal e che ora sta faticosamente cercando di imporsi nelle merengues, con Carlo Ancelotti che fin qui non gli ha dato grande spazio.

Ci riferiamo a Dani Ceballos, classe ’96, che in questa stagione ha collezionato appena 12 presenze con la maglia del Real in campionato per un totale di 225′ e tre in Champions League, impreziosite dalla rete all’Union Berlino nella gara della fase a gironi. Insomma, non proprio un grande utilizzo, considerato anche come qualche problema il tecnico di Reggiolo l’abbia avuto nella zona nevralgica del campo, causa infortuni.

Ceballos, niente Milan: sarà ancora Liga per lui

Un minutaggio che di certo non ha soddisfatto fin qui Ceballos, pronto nuovamente a cambiare aria. Sembrano, però, ormai passati i tempi del Milan. Quel treno difficolmente tornerà, sia per il calciatore che per il club rossonero.

Difficile, infatti, che il Milan possa rifarsi nuovamente sotto per il calciatore, considerato anche come la priorità del club nella prossima estate sia quella di ingaggiare un centravanti ma anche un difensore, vista l’emergenza atavica con cui ha dovuto lavorare Pioli nelle scorse settimane.

Il destino di Ceballos sembra indicare ancora la Liga, seppur lontano da Madrid. Addirittura, come affermano dalla Spagna, potrebbe fare il grande salto nell’altra formazione della Capitale, l’Atletico, nella prossima estate. Simeone accoglierebbe a braccia aperte il centrocampista, in grado di giocare all’occorrenza anche in posizione più avanzata, dietro le punte, e sulla fascia sinistra.

E Ceballos, nonostante il contratto rinnovato la scorsa estate con il Real Madrid, è più che mai deciso a puntare ad una nuova avventura. L’accordo si può chiudere sulla base di 12-15 milioni di euro, una somma tutt’altro che proibitiva per un centrocampista nel pieno della sua marturità calcistica.