Milan, agenti a Barcellona: il grande sogno può sfumare

Uno dei tanti allenatori accostati alla panchina rossonera potrebbe andare a lavorare a Barcellona: i suoi procuratori sono già volati in Spagna.

Anche se ha incassato la fiducia della dirigenza, Stefano Pioli non è ancora sicuro al 100% di rimanere al Milan. Sa che la sua permanenza dipenderà dai risultati dei prossimi mesi. Conquistare la qualificazione alla prossima Champions è fondamentale, ma potrebbe non bastare. Il cammino in Europa League sarà probabilmente il fattore decisivo nella scelta finale. Per questo è vietato fallire il playoff contro il Rennes.

Il tecnico emiliano ha un contratto in scadenza a giugno 2025, rinnovato durante la gestione Maldini-Massara-Gazidis. Sono numerosi i tifosi che ritengono che il ciclo con lui si sia esaurito e che sarebbe necessario cambiare a fine stagione. Anzi, molti ritengono che un cambiamento andasse fatto già al termine della scorsa. Vedremo quale decisione prenderanno Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani a maggio-giugno.

Milan lontano, l’allenatore può finire al Barça

Sono tanti gli allenatori accostati alla panchina milanista in queste settimane. I nomi più ricorrenti sono stati quelli di Antonio Conte e Thiago Motta, più recentemente è emersa anche la candidatura di Julen Lopetegui. Le opzioni possono essere diverse, da non escludere sorprese nel caso di addio di Pioli

Un altro tecnico che piace a un buon numero di tifosi e che è finito nella lista dei nomi associati al Diavolo è Roberto De Zerbi. Uno che ha avuto dei trascorsi nel settore giovanile del Milan quando era un calciatore e che oggi è uno degli allenatori più apprezzati in Europa grazie al lavoro che sta facendo al Brighton. Pep Guardiola lo ha pure indicato come suo possibile futuro successore al Manchester City.

Ma in questo momento la big europea che potrebbe maggiormente interessata a De Zerbi è il Barcellona. Jijantes ha rivelato che Edmundo Kabchi ed Edoardo Crnjar, agenti del mister bresciano, si sono recati nella città catalana. Ufficialmente per discutere del rinnovo di Ronald Araujo. C’è stato un incontro di circa tre ore nel quale si è cercato di trovare l’accordo sul nuovo contratto del difensore. In mezzo potrebbe essere finito anche RBZ.

Com’è noto, Xavi ha annunciato che lascerà la panchina blaugrana a fine stagione e il Barcellona sta valutando diversi candidati. Uno dei più forti è Hansi Flick, che qualcuno in Spagna ha dato per grande favorito. Ma attenzione comunque a De Zerbi, i cui agenti hanno un ottimo rapporto con il Barça. Operazione non comunque non semplice, perché per liberarlo bisognerà pagare la clausola di risoluzione al Brighton: circa 13 milioni di euro.