Milan, clamorosa coincidenza: ancora a febbraio come l’anno scorso

Momento decisivo della stagione per il Milan, impegnato in Serie A ed in Europa League. Curioso quello che accadrà ai rossoneri esattamente un anno dopo

Febbraio, mese spartiacque nella stagione di molti club con il campionato che entra nella sua fase decisiva e la ripresa delle coppe europee con i match a eliminazione diretta.

Situazione piuttosto definita per il Milan in Serie A. Grazie alla serie positiva di risultati avviata con il 3-0 al Monza dello scorso 17 dicembre, Leao e compagni hanno consolidato la posizione in zona Champions con un discreto margine di sicurezza sul quinto posto. Le due sconfitte della Juve con Inter e Udinese hanno permesso ai rossoneri di accorciare il gap dal secondo posto, ora a un punto di distanza. Difficile la rimonta sull’Inter capolista, avanti a +8 con il match di recupero contro l’Atalanta da disputare il prossimo 28 Febbraio.

L’attuale situazione di classifica in campionato potrebbe agevolare il Milan in Europa League, diventata di fatto il principale obiettivo stagionale. Competizione che il Milan tornerà a disputare dopo tre anni. Si comincia dall’andata dei sedicesimi di finale con il Rennes, match che avvia una curiosa coincidenza di calendario per i rossoneri.

Milan, tutto uguale (o quasi) esattamente un anno dopo

Coincidenza che scaturisce con un confronto con i match disputati dal Milan a Febbraio 2023, di fatto identici negli avversari e soprattutto nelle date per quanto riguarda il campionato.

Il 14 febbraio 2023, il Milan riprendeva il cammino europeo in Champions League con l’andata degli ottavi di finale contro il Tottenham, sconfitto a San Siro per 1-0 con il gol decisivo di Brahim Diaz.

In seguito al match contro gli Spurs, il Milan ha affrontato in Serie A, negli ultimi due turni di Febbraio, il Monza in trasferta e l’Atalanta a San Siro, stessi avversari che incrocerà anche quest’anno a ridosso del doppio impegno europeo con il Rennes.

Addirittura la sfida con il Monza all’U-Power Stadium si disputerà domenica 18 Febbraio, stesso identico giorno in cui si è giocata l’anno scorso con la vittoria di misura dei rossoneri (0-1) grazie al gol di Messias. Quella con l’Atalanta, invece, è in programma domenica 25, un giorno prima rispetto alla sfida del 2023, disputata il 26 febbraio e vinta dal Milan 2-0 con l’autorete di Musso propiziata dal tiro di Hernandez e il raddoppio nel finale di Messias.

Una coincidenza davvero singolare. Raramente è capitato, infatti, in campionato di ritrovarsi contro gli stessi avversari e nelle stesse date a un anno di distanza. Ora non resta che augurarsi lo stesso epilogo.

L’altra coincidenza, stavolta cromatica, è l’esordio della quarta maglia avvenuto lo scorso anno sempre nella seconda metà di Febbraio. Il Milan ha indossato quella del 2023 un’unica volta nel citato 2-0 con l’Atalanta. Un anno dopo, invece, dopo l’esordio di quella nera contro il Napoli domenica scorsa, a Monza toccherà a quella bianca.