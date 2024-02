Il difensore a San Siro: colpo Milan e niente Napoli

Il giocatore nelle prossime ore sarà a San Siro e incontrerà il Milan: occhi puntati su di lui anche in vista della prossima stagione

Fra poche ore sarà a San Siro da avversario, ma in futuro chissà. Il giocatore nell’ultima sessione di calciomercato è stato accostato con insistenza al Napoli.

Era sul taccuino del presidente Aurelio De Laurentiis per migliorare il pacchetto difensivo della squadra di Walter Mazzarri, ma alla fine è rimasto al Rennes. Stiamo parlando di Arthur Theate, uno dei pilastri della squadra rossonera, che affronterà il Milan per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa league.

Indubbiamente l’ex Bologna sarà uno degli osservati speciali. Il calciatore, prima di lasciare l’Italia, era stato cercato anche dai rossoneri e chissà che fra qualche mese non possa tornare di moda. Il profilo d’altronde si sposa perfettamente con il Milan. Il giocatore ha dimostrato di essere un ottimo jolly difensivo, potendo giocare come braccetto di sinistra e poi come centrale di una difesa a quattro. Theate, di piede mancino, può così agire anche come terzino.

Il Milan che in estate vorrà regalarsi un nuovo difensore dovrebbe puntare su un calciatore con le caratteristiche dell’ex Bologna. Chissà dunque se la partita di San Siro non possa servire a far rifiorire un interessamento vecchio solo di qualche anno. La sua valutazione, d’altronde, non è ancora altissima e può far ritorno in Italia per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Con Theate si andrebbe a sostituire il partente Simon Kjaer, che difficilmente rinnoverà il contratto e si andrebbe anche a coprire un a lacuna, quella del terzino mancino, per il ruolo di vice Theo Hernandez.

Milan, caccia al difensore: il punto della situazione

Un difensore che ha caratteristiche simili a Theate, che di fatto può giocare sia come terzino che come centrale ed è di piede mancino, è Lloyd Kelly.

Il calciatore vedrà scadere il proprio contratto con il Bournemouth il prossimo 30 giugno e rappresenta una vera e propria occasione.

L’abolizione del Decreto Crescita non favorisce certo l’affare, ma il suo nome continua ad essere uno di quelli in cima alla lista della spesa di Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani, per i motivi sopra elencati. La concorrenza, però, è importante: sul giocatore, infatti, si registra il forte interessamento da parte di Borussia Dortmund, Liverpool e soprattutto Tottenham.