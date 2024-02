Milan, la rivelazione sul futuro di Thiago Motta: “Affare clamoroso”

Il futuro della panchina del Milan è sempre più una incognita. Intanto arriva la rivelazione sul futuro di Thiago Motta

Il futuro della panchina del Milan al momento è davvero un vero e proprio enigma. Chi sarà il tecnico dei rossoneri nella prossima stagione? Stefano Pioli ha ancora chance residue di restare anche nella prossima stagione. Il momento negativo – quando sembrava addirittura ad un passo dall’esonero – sembra essere superato, con il Milan che vive un buon momento di forma.

La squadra è terza in classifica ad una lunghezza dalla Juve seconda e punta all’Europa League, da conquistare per la prima volta nella storia del club. In caso dovesse chiudere al secondo posto e vincere il trofeo, allora davvero Pioli potrebbe restare a Milanello ancora un’altra stagione.

In caso di addio, nvece, sono diverse le opzioni che il Milan starebbe vagliando. Senza dubbio il preferito è Antonio Conte, un tecnico con un pedigree da vincente. Il salentino è sinonimo (quasi sempre) di vittoria; in Italia l’ha già fatto con Juve ed Inter e lo scudetto sarebbe decisamente alla portata dei rossoneri. Aprire un ciclo con l’allenatore leccese, però, non sarà certo semplice, anche per le richieste in sede di mercato.

Milan, cosa accadrà con Thiago Motta: c’entra la Juve

Furlani e Moncada, però, sono pronti ad un nuovo ciclo con un tecnico giovane e di talento, magari di prospettiva. Indizi che conducono a Thiago Motta. L’allenatore del Bologna è molto apprezzato ed anche nella sfida di San Siro terminata 2-2 i dirigenti rossoneri hanno valutato molto da vicino e sul campo l’operato dell’ex centrocampista.

Thiago Motta, però, è ambito anche da altri club. Su tutti, in Serie A, la Juventus che potrebbe chiudere con Max Allegri per aprire un ciclo con un nuovo tecnico. E l’italobrasiliano sarebbe il preferito dalla dirigenza e proprietà bianconera.

Intanto l’allenatore nicchia per quanto riguarda il suo futuro; in conferenza stampa dribbla le domande relative al rinnovo con il Bologna, con i felsinei che blinderebbero volentieri la loro guida. A tal rigaurdo si è espresso anche Alfredo Pedullà.

Secondo il noto giornalista, Motta fin qui non ha affrontato il tema rinnovo perché conscio di come in estate potrebbero esserci soluzioni alternative che gli pemetterebbero dei balzi in carriera. “Non sappiamo come ne sarà di Allegri e la decisione della Juve” ha poi aggiunto sostenendo come sarebbe un clamoroso affare se davvero i bianconeri dovessero ingaggiare il tecnico: a quel punto ci sarà una ripartenza “con pulizia di gioco, nuova idea e valorizzazione del magazzino”.