Milan-Rennes 3-0, pagelle e tabellino: Loftus-Cheek domina, Gabbia è The Wall. Finalmente Rafa

Pagelle e tabellino di Milan-Rennes 3-0, l’andata dei playoff di Europa League. Doppietta di Loftus-Cheek e Leao: qualificazione vicinissima

Il Milan voleva subito indirizzare la qualificazione e ci è riuscito. In un San Siro totalmente rossonero per l’occasione, la squadra di Stefano Pioli vince l’ennesima partita di questo 2024 fin qui ottimo. Loftus-Cheek segna una doppietta (di testa) come a Bologna, Leao ritrova il gol più di un mese dopo. Oltre la vittoria, l’altra buona notizia è di nuovo la porta inviolata, grazie anche ad un Matteo Gabbia che si conferma il più in forma del momento.

Le pagelle di Milan-Rennes

MAIGNAN 6,5

FLORENZI 7 (Dal 75′ TERRACCIANO SV)

KJAER 7 (Dal 62′ THIAW 6)

GABBIA 7,5

THEO HERNANDEZ 7,5

MUSAH 6,5

REIJNDERS 6,5

PULISIC 6,5 (Dall’81’ ADLI SV)

LOFTUS-CHEEK 8 (Dal 75′ BENNACER 6)

LEAO 7,5 (Dal 62′ OKAFOR 6)

GIROUD 6,5

Milan-Rennes, il tabellino

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Hernández; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Nsiala, Terracciano, Thiaw; Adli, Bennacer, Victor; Jovic, Okafor. All.: Pioli.

RENNES (4-4-2): Mandanda; G. Doué, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Santamaria, Matusiwa, D. Doué; Kalimuendo, Terrier. A disp.: Gallon, Lembet; Belocian, Nagida, Seidu, Wooh; Blas, Cissé; Gouiri, Lambourde, Salah, Yildirim. All.: Stephan.

Arbitro: Nikola Dabanovic

Marcatori: 32′ e 48′ Loftus-Cheek, 52′ Leao