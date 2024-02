Milan-Rennes si può vedere gratis in streaming e in tv: ecco come

Il Milan ospita il Rennes a San Siro nel match di andata dei sedicesimi di Europa League. Tutte le indicazioni su dove vedere la partita in streaming e diretta tv

Tre anni sono passati dall’ultima sfida di Europa League disputata a San Siro dal Milan. Dal Manchester United al Rennes, c’è sempre una qualificazione in palio per i rossoneri, stavolta per gli ottavi di finale.

Una sfida, quella contro i francesi, accolta favorevolmente al momento del sorteggio di Dicembre quando il Rennes era in un periodo di grande difficoltà in Ligue 1, staccatissimo in classifica dalla zona europea. Da allora però i rossoneri di Francia hanno inanellato una serie di risultati positivi sia in campionato che in Coppa di Francia e sono imbattuti dall’ultima sfida del girone di Europa League persa contro il Villarreal.

Un ruolino di marcia simile a quello del Milan, in serie positiva da 9 partite in Serie A e ora chiamato a onorare al meglio una competizione che, di fatto, è diventato – con il piazzamento Champions già ben saldo – l’unico obiettivo stagionale.

Contro il Rennes seguito da 7mila tifosi a San Siro, Pioli deve fronteggiare la defezione di Calabria, sostituito da Florenzi a destra. Kjaer recupera e affianca Gabbia al centro della difesa con Theo a sinistra. In mediana rientra Reijnders con Musah che dovrebbe spuntarla su Bennacer. Attacco solito con Loftus Cheek a supporto di Giroud, Leao e Pulisic. Chukwueze non è stato convocato

Milan-Rennes, dove vedere la partita di Europa League

Copertura totale per Milan-Rennes di Europa League. C’è una buona notizia per tutti i tifosi rossoneri. La partita, infatti, sarà visibile in chiaro, gratuitamente, su TV8 dalle 21. Diretta tv, in simulcast, anche su Sky Sport Uno al termine di Feyenoord-Roma.

Ampia anche la copertura streaming. TV8 offre la diretta streaming gratuita di Milan-Rennes direttamente sul sito dell’emittente con il player di visione presente in home. Gli abbonati a SkyGo possono vedere la partita su Sky Sport Uno, selezionando il canale dall’apposito menù o dalla finestra dedicata in home page.

Infine, Milan-Rennes è visibile in streaming anche su NowTV e su Dazn. Quest’ultima, infatti, oltre alla Serie A detiene anche i diritti di Europa e Conference League con i match visibili solo tramite l’applicazione e non su Zona Dazn come accade per la Serie A.

Possiamo già anticiparvi che la sfida di ritorno tra Rennes e Milan si disputerà giovedì prossimo 22 febbraio dalle 18.45. La partita sarà trasmessa su Sky e Dazn, stavolta, senza la possibilità di vederla in chiaro su TV8.