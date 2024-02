Hanno già trovato squadra: due opzioni da escludere per il post Pioli

Continuano ad arrivare novità in merito al futuro degli allenatori. Mesi caldi per tanti tecnici pronti a rivoluzionare il mondo delle panchine

Il futuro di Stefano Pioli così come quello del Milan è tutto da scrivere. Il tecnico negli ultimi giorni è stato blindato, prima da Zlatan Ibrahimovic, poi dalle parole chiare di Giorgio Furlani e Paolo Scaroni.

Il mister, però, continua ad essere bersagliato dalla critiche sui social. I tifosi, quelli del web, non hanno alcun dubbio: la panchina dovrebbe essere affidata ad Antonio Conte. Un profilo vincente, almeno in campionato, che oggi però non sembra sposarsi con quanto mostrato da RedBird nel suo periodo al Milan.

Ieri il tecnico italiano ha lanciato segnali, lasciando intendere di aver tanta voglia di vincere e di essere pronto anche a giocare con la difesa a quattro. Chissà a chi fossero indirizzate le sue parole. Nel frattempo in Italia sono soprattutto Napoli e Roma a sognare il suo arrivo.

Per la panchina del Diavolo si è fatto anche il nome di Thiago Motta, che sembra però destinato ad altri lidi. La Juventus, ad esempio, se dovesse separarsi da Massimiliano Allegri, punterebbe sull’allenatore che tanto bene sta facendo alla guida del Bologna.

Sembra davvero una corsa ad eliminazione e col passare del tempo le quotazioni di Stefano Pioli stanno crescendo. I risultati positivi degli ultimi due mesi hanno certo contribuito a riportare il sereno a Milanello, ma il futuro – come detto – resta tutto da scrivere.

Corsa ad eliminazione

Pioli, però, non ha ancora mollato il suo posto e un finale di stagione ad alto livello, giocato bene, potrebbe permettergli di compiere quello che fino a qualche settimana fa sembrava un vero e proprio miracolo. Ma è presto per fare bilanci e pronostici.

Dall’Inghilterra, però, si registra l’’eliminazione’ di altri due allenatori accostati al Milan in questi ultimi giorni. Sì perché Graham Potter è il candidato numero uno a rimpiazzare David Moyes sulla panchina del West Ham e Oliver Glasner è ormai ad un passo dal sedersi in quella del Crystal Palace.

Sarà interessante capire, poi, quali saranno le scelte di Bayern Monaco, Manchester United e Barcellona, che potrebbero ‘far fuori’ altri tre pretendenti al Milan. Il futuro delle panchine delle grandi squadre si sta già scrivendo e ben presto capiremo cosa ne sarà di quella del Diavolo, con Pioli che resta lì, sullo sfondo aggrappato.