Pioli ha parlato ai microfoni di Sky al termine del match europeo disputato a San Siro: c’è soddisfazione per prestazione e risultato.

Stasera una partita molto importante per il Milan, che ha affrontato il Rennes nell’andata del playoff di Europa League. Missione compiuta: 3-0 con i gol di Ruben Loftus-Cheek (doppietta) e Rafa Leao.

Stefano Pioli nel post-partita si è concesso ai microfoni di Sky Sport per commentare il successo di stasera: “Inutile parlare di Champions, ma dalla delusione avuta ci siamo dati l’obiettivo di fare meglio possibile. La partita non era semplice, anche se il risultato è stato pieno. Abbiamo preso il vantaggio che volevamo, ma non è ancora finita e dovremo andare a Rennes con grande attenzione”.

Pioli esalta Loftus-Cheek e Leao

Elogi poi per Loftus-Cheek: “Ha avuto qualche problema fisico, giocava senza allenarsi per un periodo. Ora sta bene, ha qualità e che può riempire bene l’area, può dare tante soddisfazioni anche in fase conclusiva. L’ho trovato più offensivo e con più qualità di quello che mi aspettravo. Allenavo Milinkovic-Savic alla Lazio, me lo ricorda per presenza fisica e inserimenti”.

Leao tornato al gol, Pioli contento: “Normale che avesse voglia di fare gol, ma l’ho visto sempre sereno perché è sempre stato al centro della fase offensiva. Lo vorremmo di più in area, ma gioca con qualità ed è importante che la squadra vinca”.

Il mister rossonero non vuole che la squadra abbassi la tensione: “Buon momento della stagione, non bisogna rilassarsi. Stiamo facendo bene e dobbiamo continuare, le difficoltà ci saranno e già domenica sera. Stiamo bene, soprattutto di testa”.

Infine ancora su Leao: “Cercherà sempre divertimento ed estetica, però è consapevole di poter essere più concreto e dentro l’area. Deve provare le sue giocate quando ha l’occasione, l’importante è che sia efficace. Il suo miglioramento deve portarlo ad essere più attaccante, più in area e a fare più gol”.