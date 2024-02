Rennes in delirio, a tutta pagina su La Gazzetta dello Sport: “Dare tutto”

Il Rennes ha voglia di compiere l’impresa. Ci crede per davvero dopo le otto vittorie consecutive tra campionato e coppa di Francia

Poche ore e il Milan di Stefano Pioli affronterà il Rennes per l’andata dei playoff di Europa League. La sfida è in programma stasera a San Siro.

Un match da non sottovalutare per i rossoneri italiani, che affrontano una squadra che sta davvero bene. Dal momento dei sorteggi ad oggi è praticamente cambiato tutto e nelle ultime otto partite, Theate e compagni hanno sempre vinto. Così dopo il pareggio contro il Tolosa, dello scorso 17 dicembre, è arrivato il successo contro il Clermont in Ligue 1.

Dal 3 a 1 in campionato, i rossoneri di Francia non si sono più fermati: 2 a 1 al Guingamp, in Coppa di Francia, che ha fatto seguito il successo contro il Rennes in campionato e l’eliminazione ai rigori del Marsiglia. Poi i trionfi sempre in Ligue 1 contro Lione e Montpellier. Il 6 febbraio scorso un rotondo 6 a 1 inflitto in Coppa di Francia al Sochaux, prima dell’1 a 0 a Le Havre.

Il Rennes compra una pagina de La Gazzetta dello Sport

Adesso arriva il Milan, con la convinzione di poter far bene anche a San Siro. Una convinzione che ha spinto il Rennes ha urlare al mondo che ci crede per davvero: così è stata acquistato una pagina su La Gazzetta dello Sport.

Sul giornale è possibile vedere una gigantografia di un calciatore, che indossa i colori del club, che si porta la mano sul petto in corrispondenza del logo. In basso si può notare, inoltre, San Siro colorato di rosso. Il tutto accompagnato dal messaggio: “SRFC, dal primo all’ultimo minuto. Dare tutto.

L’orgoglio, la passione e il fervore hanno appuntamento questa sera a San Siro. Saremo in migliaia a celebrare l’amore dei nostri colori, rossonero! Forza Rennes”.

Il Milan è dunque avvertito, stasera San Siro ospiterà un gran numero di tifosi del Rennes, pronti a incitare la propria squadra che cercherà l’impresa contro gli uomini di Stefano Pioli. La sfida è pronta ad infiammarsi e a tingersi, chiaramente, di rosso e nero.