Brilla lontano dal Milan: “In rossonero non sorrideva più”

L’allenatore ha usato parole particolari per descrivere il periodo del giocatore al Milan. Solo cose negative per lui. Lontano dai rossoneri ha iniziato a brillare.

Sono arrivati tanti ottimi giocatori al Milan negli ultimi anni, e in particolare dunque sotto la gestione di Paolo Maldini e Frederic Massara. Il duo dirigenziale ha avuto il merito di aver scovato diversi talenti poco blasonati in giro per l’Europa, e che dopo qualche tempo a Milanello sono esplosi affermandosi tra i migliori al mondo. Tantissimi gli esempi, che non si limitano soltanto a Theo Hernandez e Rafael Leao.

Maldini e Massara speravano di poter compiere la stessa impresa anche con l’ultimo grande acquisto, il loro più costoso in rossonero, Charles De Ketelaere. Purtroppo, è andata completamente in maniera diversa, con il gioiellino belga che si è rivelato un totale flop al Milan. Eppure, il classe 2001 è sempre stato definito tra i migliori talenti belga e lo ha fatto ben vedere al Club Brugge.

In rossonero non c’è riuscito a esprimere il suo potenziale e ancora oggi sembra impossibile trovare risposte. La Serie A è stato un problema? Inizialmente si diceva proprio questo, che fosse tutto un discorso di ambientamento. Tesi smentita da quanto sta facendo De Ketelaere con la maglia dell’Atalanta quest’anno. Un vero campione, e il Milan coi suoi tifosi si stanno forse mangiando le mani.

Gol, assist e giocate pazzesche di Charles a Bergamo, sotto l’ala di Gasperini. Una differenza di cui ha parlato anche l’allenatore ai microfoni di Sportitalia.

“Gasperini l’allenatore giusto”

Ai microfoni di Sportitalia ha parlato l’ex CT del Belgio Georges Leekens, uno che le partite di Charles De Ketelaere non se le perde affatto. Anzi, la sua stima nei confronti del giovane è immensa, e con poche ma decise parole, Leekens ha spiegato la differenze tra il Charles del Milan e il Charles dell’Atalanta: “Gasp gli ha ridato fiducia, da fuori si vede che lui sente che l’allenatore crede in lui. Al Milan dubitava di se stesso e non lo vedevi più sorridere. Ora sorride spesso in campo, si diverte, crede in sé stesso e nelle sue giocate”.

Leekens ha continuato parlando anche del futuro di De Ketelaere, che a suo parere non sarà né col Milan né con l’Atalanta: “Ma che gol ha fatto domenica? È uno dei migliori talenti che abbia prodotto il Belgio negli ultimi anni. È già passato da due grandi club come Milan ed Atalanta, che gli sono serviti per tirare fuori il meglio di sé. Da qui in avanti, non ha limiti, dopo questa esperienza all’Atalanta è più pronto a giocare ad alto livello, verso grandi squadre”.