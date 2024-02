“Da piccolo mi ispiravo a…”, la rivelazione di Zirkzee: milanisti spiazzati (VIDEO)

L’attaccante, nel mirino del Milan ormai da tempo, ha fatto intendere come il suo primo vero modello sia proprio l’ex rossonero.

Il Milan ha un obiettivo fisso in vista della prossima stagione. Ovvero acquistare un attaccante davvero forte tecnicamente e capace di fare reparto da solo. In sintesi: un sostituto degno di Olivier Giroud, che ormai viaggia verso i 38 anni di età.

Uno dei calciatori maggiormente seguiti dalla dirigenza milanista gioca in Serie A e secondo tanti è da considerarsi un vero e proprio gioiello, una rivelazione che già da un paio di stagioni sta mettendo in mostra tutto il suo repertorio di qualità.

Parliamo di Joshua Zirkzee, centravanti del Bologna che sta puntando alla zona Champions League grazie al grande lavoro di Thiago Motta in panchina e alle giocate di qualità del giovane olandese. Classe 2001, talento da vendere, magari qualche miglioramento da fare in zona gol, ma c’è davvero tanto da scoprire su di lui.

Zirkzee è al centro dei pensieri del Milan e ha alimentato le voci su un presunto futuro rossonero con una dichiarazione secca e concisa. Interpellato dai profili social della Gazzetta dello Sport, l’olandese ha risposto sul suo modello calcistico, sull’attaccante a cui si è sempre ispirato. “Ibrahimovic” è la risposta immediata del numero 9 del Bologna.

Ascolta Josh, facciamola finita e risolviamo presto questa faccenda pic.twitter.com/QCfjL6KIvo — Pasquale La Ragione (@pasqlaragione) February 16, 2024

La stima di Zirkzee per Ibra, attuale consigliere del Milan e della proprietà RedBird, potrebbe di fatto avvicinare l’ipotesi di un trasferimento in rossonero in estate. La presenza dell’ex campione svedese rappresenta un motivo in più per scegliere il club di via Aldo Rossi e proseguire la crescita e il miglioramento della sua carriera.