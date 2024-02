Dal Brasile al Milan: il bomber per 15 milioni

Il Milan pesca in Brasile il nuovo bomber per il presente ed il futuro: bastano 15 milioni per portarlo in Italia

Il centravanti, per il Milan, è una sorta di priorità assoluta in vista della prossima stagione. Furlani e Moncada ne sono coscienti e continuano a lavorare anche e soprattutto in questa direzione. D’altronde la storia è ormai nota, molto ruota attorno a Giroud ed alla sua decisione in estate.

Il francese è ad un bivio: proseguire in maglia rossonera ancora per una stagione oppure dire addio al Milan ed al calcio europeo per sposare una scelta di vita completamente differente, chiudendo la carriera in Mls? Le riflessioni andranno avanti per qualche mese, poi l’attaccante dovrà giocoforza svelare le sue intenzioni.

In caso di addio a Giroud, servirà un centravanti di livello, in grado di non far rimpiangere il transalpino. Un big insomma, che poterbbe essere Jonathan David del Lille oppure Zirkzee del Bologna, al momento il preferito, magari da far approdare a Milanello insieme a Thiago Motta. Dovrebbe invece restare in rossonero Jovic, che si sta guadagnando la riconferma a suon di gol.

Milan, il bomber arriva dal Brasile: un 22enne talentuoso per Pioli

Il club di via Aldo Rossi, però, guarda con attenzione anche al mercaro sudamericano ed in Brasile c’è un giocatore che ha decisamente raccolto le attenzioni degli osservatori. Si tratta di Yuri Alberto, giovane attaccante brasiliano finito nel mirino anche di Atletico Mineiro, Wolves e Siviglia.

Il 22enne bomber è cresciuto nel Santos salvo poi passare all’Internacional de Porto Alegre nel 2020. La prima esperienza – ed unica finora – fuori dal Brasile è in Russia, con il passaggio allo Zenit San Pietroburgo nel gennaio del 2022 in cambio di 25 milioni di euro. Con il club biancoazzurro non decolla e così si materializza il ritorno in Brasile, stavolta al Corinthians dove esplode definitivamente con 27 reti ed 11 assist in 85 gare disputate.

La sua giovane età e le capacità di finalizzazione hanno attirato il Milan che sta seguendo con grande attenzione i progressi di questo giovane calciatore. La cifra per portarlo a Milano, d’altronde, è decisamente competitiva. Bastano, infatti, appena 15 milioni di euro per convincere il Corinthians a privarsi del suo bomber.

Un vero e proprio investimento, con Yuri Alberto che a Milano avrebbe la possibilià di crescere ulteriormente ed imporsi a livello europeo e mondiale, con eventuale plusvalenza futura in caso di addio. I dirigenti, però, dovranno stringere i tempi per la concorrenza da battere.