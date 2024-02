Milan, col mister è finita: accordo immediato in Premier League

Milan, un obiettivo per la panchina sfuma: il tecnico va in Premier League, accordo ad un passo

Terzo posto in classifica con 52 punti, una lunghezza dalla Juve seconda; reduce da due vittorie consecutive, quattro nelle ulime cinque gare. Il rendimento del Milan è decisamente di tutto rispetto ma sui rossoneri pesano due fardelli significativi.

L’eliminazione nel girone di Champions League, nonostante fosse proibitivo, e gli otto punti di distacco dall’Inter capolista, con i nerazzurri che hanno anche una gara da recuperare. Due fattori che hanno lo stesso comune denominatore; le difficoltà tra fine ottobre ed inizio dicembre, poco più di un mese in cui anche la panchina di Stefano Pioli ha traballato tanto.

Ed invece il tecnico è rimasto al suo posto e, salvo stravolgimenti improvvisi, lo farà fino a fine stagione. Dopodiché, però, la strada sembra segnata: sarà divorzio dopo cinque stagioni, con la chiusura di un ciclo in casa rossonera che a quel punto sarebbe definitiva.

Certo, la vittoria dell’Europa League potrebbe cambiare le carte in tavola, con la posizione del tecnico rossonera più solida a quel punto. Ma la dirigenza rossonera lavora già alle possibili alternative in panchina per la prossima stagione.

Milan, sfuma il prossimo obiettivo per la panchina: va in Premier

Tra queste, manco a dirlo, vi sono i nomi soliti di Antonio Conte e Thiago Motta. Due profili diversi tra loro ma ugualmente apprezzati dalla dirigenza di via Aldo Rossi. Il leccese è sinonimo di vittorie nell’immediato, come peraltro ha spiegato anche nell’intervista rilasciata ieri al The Telegraph.

Non è però semplice mettere sotto contratto il salentino sia per la grande concorrenza che c’è attorno al suo nome ma anche per le pretese che avrebbe sia in termini di ingaggio che di progetto, con acquisti sul mercato. Diversa, invece, la scelta Motta. Tecnico giovane e preparato, il suo Bologna gioca un calcio apprezzato ed offensivo che ha attirato l’attenzione di mezza Europa.

Con l’ex centrocampista si potrebbe aprire un ciclo di media-lunga durata ma anche in questo caso strapparlo alla concorrenza potrebbe non essere semplice. Di certo c’è che dalla lista di Moncada e Furlani è da considerarsi eliminato Glasner.

L’ex Eintracht Francoforte, infatti, è vicino all’aprodo in Premier League. Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, infatti, al momento sono in corso colloqui con il Crystal Palace, club che deve sostituire Roy Hodgson. I primi approcci sembra siano stati positivi, con la chiusura dell’accordo che potrebbe arrivare in tempi brevi.