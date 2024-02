Milan, nessun dubbio: è lui l’obiettivo in attacco, pronta la formula

Matteo Moretto fornisce nuovi dettagli sulle prossime mosse del Milan sul mercato. Furlani ha scelto il rinforzo per l’attacco. C’è già la formula.

Il Milan è impegnato su diversi fronti oltre al campo, e tutti molto importanti. Se da un lato è argomento di grande interesse il futuro di Stefano Pioli, dall’altro il mercato estivo sta già impegnando la dirigenza rossonera. Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada hanno iniziato a sondare diverse piste per provare a costruire una rosa ancora più forte per la prossima stagione. Ma se ciò dovrà accadere, andranno per forza di cose rinforzati dei reparti nello specifico.

Ad oggi, su tutti, è l’attacco quello che più di altri ha necessità di essere rinforzato, ma anche svecchiato. A prescindere dalla permanenza di Olivier Giroud, quasi 38enne, il Milan sa che andrà acquistato un nuovo centravanti. Il francese ex Chelsea occupa attualmente una posizione incerta: rinnovare per un altro anno oppure cambiare aria e chissà raggiungere il campionato esotico della MLS.

Ma, come accennato, a prescindere da Giroud, al Milan servirà prestissimo un nuovo attaccante titolare, dalle enormi qualità così come da uno sviluppatissimo fiuto per il gol. Olivier non potrà certo giocarle ancora tutte o essere il primo delle gerarchie. Il club rossonero si sta per questo preparando ad un grande investimento per il suo attacco. I nomi sul tavolo sono diversi, ma il Diavolo pare aver fatto ormai la sua scelta. Ne parla Matteo Moretto.

Milan, già studiata la formula per l’acquisto

Il Milan segue attualmente diversi profili di giovani centravanti tutti molto interessanti. Da Jonathan David del Lille, che sembrava il prescelto, per arrivare a Benjamin Sesko del Lipsia. In realtà, riferisce Matteo Moretto, è un altro il profilo che il Diavolo sta seguendo con convinzione ed insistenza. Come riferisce la fonte, il club rossonero ha già iniziato a lavorare al colpo e sta facendo il possibile per conquistare una sorta di pre-accordo.

È Joshua Zirkzee del Bologna l’attaccante su cui il Milan è attivo concretamente. L’olandese ha stregato tutti, compresi i tifosi rossoneri ma in generale tutti gli appassionati. Il Diavolo, continua Moretto, sa che non sarà semplice mettere le mani sul gioiellino di Thiago Motta, anche in virtù di una foltissima concorrenza. Per Zirkzee le maggiori minacce arrivano dalla Premier League. Secondo quanto circolato ci sono Tottenham, Arsenal e Manchester United sulle tracce dell’olandese.

Niente di buono per il Milan, da anni ormai incapace di duellare sul mercato con una grossa big soprattutto inglese. Ma, Matteo Moretto rivela che il club rossonero ha già ideato una strategia per arrivare a Zirkzee in estate. In soldoni, il Diavolo è pronto a fare un’offerta cash al Bologna (parte fissa, 25-30 milioni) e inserire una/due contropartite (Colombo in primis). Il Bologna potrebbe così convincersi? Sarà tutto da vedere.