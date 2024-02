Milan, si fa dura per l’estate: Inter, Juve e Napoli piombano sul difensore

Il Milan non ha mollato il giocatore seguito a gennaio. Pronto un nuovo tentativo in estate. Intanto il club ha fissato il prezzo. Serve un maxi investimento.

Il Milan ha provato a gennaio ad acquistare un nuovo difensore che potesse risolvere i tanti problemi della retroguardia. Sappiamo bene come la difesa rossonera sia stata, e lo è ancora oggi, decimata dagli infortuni. L’emergenza è stata enorme, con Stefano Pioli costretto a chiamare il Primavera Jan-Carlo Simic e ad adattare Theo Hernandez nella zona centrale del reparto. Sono state settimane complicate, ma la squadra ha dimostrato, come sempre, di saper far fronte alle difficoltà.

Il club, come accennato, ha cercato un rinforzo dal mercato che potesse dare man forte alla retroguardia. Una ricerca andata avanti sino all’ultimo giorno della finestra di compravendite invernale, ma che non ha portato alcun frutto. Il Milan si è fatto bastare il ritorno di Matteo Gabbia dal prestito al Villareal, e ha preferito non strafare sul mercato senza una logica precisa. La stessa logica che aveva condotto Furlani e Moncada a provarci fortemente per il difensore italiano.

Alessandro Buongiorno del Torino è stato l’unico profilo che aveva convinto il Milan a fare un grosso investimento nel mercato di gennaio. Ne valeva la pena, e per diversi motivi. Il difensore granata ha tutte le caratteristiche del difensore moderno e che avrebbe fatto più che comodo al Milan. Giovane, italiano e dalle qualità notevoli. Secondo diverse fonti, il Diavolo ha posticipato il colpo all’estate, e sono arrivate delle conferme cruciali come anche nuovi dettagli sulla richiesta di Urbano Cairo per il suo baluardo.

Buongiorno, affare estivo: il Torino ha alzato il prezzo

Come riporta calciomercato.com, il Torino sa che in estate sarà difficile schermare gli interessi per Alessandro Buongiorno. Allo stesso tempo, il club granata è ben consapevole di quanto il giocatore sia legato alla maglia e alla tifoseria. La fonte spiega, anche in base alle parole del DS granata Vagnati, che il Toro potrebbe riuscire a trattenere Buongiorno riuscendo magari a qualificarsi per una Coppa Europea, Champions League esclusa.

Ad oggi, però, non è affatto scontato, e per questo la separazione dal difensore è più che quotata. Attenzione, perché oltre al Milan, anche la Juventus, l’Inter e il Napoli potrebbero pensare al colpaccio italiano per la retroguardia. Il Torino, se proprio dovrà lasciar andare il suo gioiellino, tra l’altro prodotto del suo Settore Giovanile, è pronto a chiedere una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro. Calciomercato.com mette in guardia anche sul possibile interesse di big estere per Buongiorno.

Club di Premier League o il Bayern Monaco potrebbero esser pronte all’assalto. Quanto al giocatore, come confermato da Vagnati, tutto dipende dalla sua volontà. La cosa certa è che Buongiorno lascerebbe il Torino solo se il salto di qualità gli venisse assicurato. E dunque avere la possibilità di giocare in Champions League e lottare per posizioni di vertice in Serie A. La scorsa estate aveva rifiutato l’Atalanta, continuando a scegliere il suo club del cuore. La prossima estate, però, le cose come le offerte saranno completamente diverse.